ابن سينا للأدوية تتعاقد مع نوفو نورديسك لتوزيع أدوية السكر

مصطفى طلعت:أعلنت شركة "ابن سينا" لتوزيع الأدوية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقدين جديدين مع شركة "نوفو نورديسك" الدنماركية المتخصصة في مجال صناعة الأنسولين وعلاج مرض الهيموفيليا، وذلك لتوزيع أكثر من 20 مستحضر دوائي لعلاج مرضى السكر والهيموفيليا واضطرابات النمو.وقال محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة

مصطفى طلعت:

أعلنت شركة “ابن سينا” لتوزيع الأدوية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقدين جديدين مع شركة “نوفو نورديسك” الدنماركية المتخصصة في مجال صناعة الأنسولين وعلاج مرض الهيموفيليا، وذلك لتوزيع أكثر من 20 مستحضر دوائي لعلاج مرضى السكر والهيموفيليا واضطرابات النمو.

وقال محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا ان التعاقدات الجديدة تأتي في إطار استرتيجية تعظيم الاستفادة من شبكة التوزيع الكبيرة التي تنفرد بها ابن سينا، موضحا أن شركته تتبنى تطبيق أفضل المعايير التشغيلية وتعز بتقديم باقة متكاملة من حلول وخدمات القيمة المضافة التي تغطي انشطة التوزيع والتسويق.

من ناحيه أكد حسن فهمي مدير عام نوفو نور ديسك أن شركته تهدف إلى خدمة مرضي السكر في مصر والمرضى المصابين بالأمراض المزمنة، مؤكداً أن شركته ستعمل على وصول المنتجات إلى الأسواق بطرقة افضل من خلال شبكة توزيع كبيرة تمتلكها ابن سينا.