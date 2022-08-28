ابن سينا فارما للأدوية تشتري 2 مليون سهم خزينة جديد

أعلنت شركة ابن سينا فارما لتوزيع الأدوية عن قيامها بتنفيذ عملية شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، نهاية الأسبوع.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها اشترت 2 مليون سهم خزينة خلال جلسة الخميس الماضى.

يذكر أن مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما قد وافق في وقت سابق على خطة شراء كمية من أسهم الخزينة (1% من رأس المال كحد أقصى) بغرض دعم سعر الورقة المالية المتداولة فى البورصة المصرية.

وأوضحت ابن سينا فارما فى إفصاح للبورصة حينها أن عمليات الشراء ستتم من خلال السوق المفتوح بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول محل التنفيذ.

وتتوقع أن ينتج عن عمليات الشراء أرباح للمساهمين إضافة إلى زيادة القيمة السوقية للشركة بما يعزز من ثقة المستثمرين فى أدائها المستقبلى.

وفوضت رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين فى تحديد الأسعار والكمية وفترات الشراء فى حدود مصادر التمويل والسيولة المتاحة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 205 ملايين جنيه موزعًا على 820 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.