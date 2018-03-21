ابن سينا فارما توقع عقدين مع نوڤو نورديسك لتوزيع منتجاتها بمصر

المال خاصأعلنت اليوم شركة ابن سينا فارما (كود البورصة المصرية ISPH.CA) الشركة الأسرع نموا في قطاع توزيع الأدوية والتي تحتل المركز الثاني بالسوق المصري عن توقيع عقدين جديدين مع شركة نوڤو نورديسك الشركة الرائدة في مجال صناعة الأنسولين وعلاج مرض الهيموفيليا، وذلك لتوزيع أكثر من 20 مستحضرا دوائيا لعلا

المال خاص

أعلنت اليوم شركة ابن سينا فارما (كود البورصة المصرية ISPH.CA) الشركة الأسرع نموا في قطاع توزيع الأدوية والتي تحتل المركز الثاني بالسوق المصري عن توقيع عقدين جديدين مع شركة نوڤو نورديسك الشركة الرائدة في مجال صناعة الأنسولين وعلاج مرض الهيموفيليا، وذلك لتوزيع أكثر من 20 مستحضرا دوائيا لعلاج مرضى السكر والهيموفيليا واضطرابات النمو.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة نوڤو نورديسك كانت تعتمد سابقا على شركة واحدة من القطاع العام وأخرى من القطاع الخاص لتوزيع منتجاتها في مصر، وهي الآن تنضم إلى قائمة موردين تضم أكثر من 325 شركة من أبرز أسماء صناعة الأدوية ومستحضرات العناية الشخصية على الساحة المحلية والدولية، والتي تقوم ابن سينا فارما بتوزيع منتجاتها من خلال شبكة توزيع هائلة تغطي أكثر من 39 ألف عميل من الصيديات وصغار الموزعين والمستشفيات العامة والخاصة في مختلف محافظات مصر.

وفي هذا السياق أعرب محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، عن سروره بإبرام التعاقدات الجديدة مع شركة نوڤو نورديسك لتوزيع أدوية علاج مرضى السكر والهيموفيليا واضطرابات النمو.

وأوضح أن التعاقدات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية تعظيم الاستفادة من شبكة التوزيع الكبيرة التي تنفرد بها ابن سينا فارما، وأن الشركة تسعى للتأكد من توافر جميع أنواع الأدوية والمستحضرات العلاجية التي يحتاجها السوق، ولا سيما أدوية ومنتجات علاج مرضى السكر باعتبارها من أبرز الاحتياجات الأساسية في سوق الأدوية المصري.

وأضاف محجوب أن الشركة تحرص على تبني وتطبيق أفضل المعايير التشغيلية، وتعتز بتقديم باقة متكاملة من حلول وخدمات القيمة المضافة التي تغطي أنشطة التخزين والتوزيع وكذلك التسويق، وهو ما أتاح لها احتلال المكانة السوقية المتفردة في مصر حيث تقوم بتوزيع منتجات أبرز أسماء صناعة الأدوية ومستحضرات العناية الشخصية على الساحة المحلية والدولية.

وتمهيدًا لتنفيذ التعاقدات المذكورة وبدء توزيع الباقة الجديدة من الأدوية، قامت ابن سينا فارما بضخ استثمارات بقيمة 2 مليون جنيه لإضافة مساحات تخزين جديدة ضمن شبكة المستودعات التي تمتلكها الشركة، كما قامت بتخصيص 28 شاحنة مبردة لنقل وتوزيع منتجات نوڤو نورديسك التي تتسم بحساسيتها لارتفاع درجات الحرارة.

وجدير بالذكر أن شركة ابن سينا فارما تقدم خدماتها من خلال شبكة فروع ومراكز توزيع منتشرة عبر 55 موقعًا في مختلف المدن المصرية، علمًا بأن مستودعات التخزين ومراكز التوزيع التابعة نجحت في اجتياز اختبارات التقييم والمراجعة التي أجرتها نوڤو نورديسك للتأكد من امتثالها للمعايير الدولية وفقاً لاشتراطات العقود الجديدة.

وشدد محجوب أن الاستثمارات الأخيرة لاستيعاب العقود الجديدة تأتي في إطار خطة التوسعات الرأسمالية التي ستشهد ضخ 700 مليون جنيه لإنشاء فروع جديدة و تنمية شبكة التوزيع على مدار السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن قدرة الشركة على تنفيذ تلك الخطة يعكس نجاح طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية خلال الربع الأخير من عام 2017، والذي تمت تغطيته بأكثر من 18 مرة. وأوضح محجوب أن الشركة سوف تستفيد من إضافة منتجات نوڤو نورديسك إلى محفظة منتجاتنا في تنمية الأرباح والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة على المدى الطويل.

ووفقًا لأحدث التقديرات العالمية، تحتل مصر المرتبة العاشرة عالميًا من حيث عدد المصابين بمرضى السكر، حيث يبلغ عدد المرضى 7.8 مليون شخص. وتشمل مخاطر الإصابة بمرض السكر ارتفاع معدلات السمنة (أكثر من 70% من تعداد السكان في مصر تتجاوز أوزانهم المعدل المثالي وفقًا لمؤشر كتلة الجسم “BMI”) وكذلك ارتفاع نسبة المسنين، وهو ما سيساهم في ارتفاع نسبة الإصابة بهذا المرض بحوالي 50% بحلول عام 2035.

يشار إلى أن نوڤو نورديسك تحتل نسبة 60% من الحصة السوقية للأنسولين في مصر . وتعمل شركة نوڤو نورديسك منذ نشأتها منذ أكثر من 90 عاماً على تطوير المنتجات الابتكارية وخدمات الرعاية الصحية سعيًا لمكافحة مرض السكر وغيرها من الأمراض المزمنة. كما تسعى الشركة إلى مكافحة مخاطر انتشار تلك الأمراض في المناطق النائية لضمان التشخيص المبكر للمصابين وكذلك حصولهم على العلاج المناسب، وذلك بالتعاون المستمر مع المسئولين الحكوميين , الخبراء في مجال الصحة و المؤسسات غير الحكومية.



ومن جانبه شدّد حسن فهمي مدير عام نوڤو نورديسك مصر على ان نسبة الإصابة بمرض السكر في ارتفاع مستمر في مصر حيث بلغ عدد المصريين المصابين بالمرض حتي 2017 ثمانية مليون مصري طبقا للإتحاد الدولي للسكر . “هدفنا الرئيسي في نوڤو نورديسك هو خدمة مريض السكر في مصر و المرضي المصابين بالأمراض المزمنة بالتعاون مع جميع شركاؤنا” . وأعرب فهمي عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع شركة ابن سينا فارما التي ستعمل علي وصول منتجات الشركة الي الأسواق بطريقة أفضل من خلال شبكة التوزيع الكبيرة التي تتمتع بها شركة أبن سينا فارما.