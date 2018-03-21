ابن سينا فارما توقع عقداً مع نوفو نورديسك الدنماركية لتوزيع 20 مستحضرًا

■ فهمي: نستحوذ على 70 % من الأدوية المخصصة لعلاج السكر فى مصر ■ بولارسن:مصر ضمن الأسواق التى تشهد نمو فى أعداد المرضى ■ بعد فشل اكتتاب زيادة رأس المال ببورصة النيلوقعت شركة ابن سينا فارما للأدوية، عقدين جديدين، مع نوفو نورديسك المتخصصة فى صناعة الأنسولين، بغرض توزيع أكثر من 20 مستحضرًا لعلاج مرضى

■ فهمي: نستحوذ على 70 % من الأدوية المخصصة لعلاج السكر فى مصر

■ بولارسن:مصر ضمن الأسواق التى تشهد نمو فى أعداد المرضى

■ بعد فشل اكتتاب زيادة رأس المال ببورصة النيل

وقعت شركة ابن سينا فارما للأدوية، عقدين جديدين، مع نوفو نورديسك المتخصصة فى صناعة الأنسولين، بغرض توزيع أكثر من 20 مستحضرًا لعلاج مرضى السكر، والهيموفيليا، واضطرابات النمو، لضخها فى السوق المصرية.

توقع مادز بولارسن، المدير الإقليمى لمنطقة أفريقيا والخليج لشركة نوفو نورديسك، على هامش مؤتمر صحفى بمناسبة توقع الاتفاقية أن يصل مرضى السكر فى العالم خلال 2040 إلى 600 مليون مريض، ومن ثم فإن الشركات التى توفر علاجات السكر لديها فرصا كبيرة للتوسع، وأن نسبة المرضى فى زيادة مستمرة سنوية.

أكد أن شركته بدأت فى توفير أدوية السكر منذ ما يزيد عن 95 عاما، عقب اكتشاف الإنسولين، ولديها حاليا ما يزيد عن 40 ألف موظف على مستوى العالم.

قال إن التعاون مع ابن سينا يضيف إلى حجم تغطية الشركة للسوق المصرية، مؤكدا أن السوق المصرية مهمة بالنسبة لنوفودريسك، وتعد ضمن الأسواق التى تشهد زيادة مستمرة فى أعداد مرضى السكر.

أشار حسن فهمى، المدير العام لشركة نوفو نورديسك، إلى أن تاريخ الشركة فى السوق المصرية يمتد إلى 85 عامًا منذ توريد أول شحنة لها من أدوية الإنسولين لإحدى الصيدليات المصرية الكائنة بشارع عماد الدين عام 1932 طبقا للوثائق الأرشيفية للشركة.

لفت فهمى إلى أن نوفو نورديسك توسعت فى السوق المصرية خلال العقود الماضية لتصل حصتها الحالية من تغطية علاجات السكر بالسوق إلى %70، مشيرا إلى أن الشركة لديها مجموعة متكاملة من أدوية مرض السكر.

أضاف أن مصر بها 8 ملايين مريض سكر، أكثر من نصفهم لا يعلمون بمرضهم فيما يصل مستخدمى الإنسولين إلى مليون مريض، ويستخدم منتجات نوفو نورديسك 7 من كل 10 مستخدمين للإنسولين، ما دفع الشركة لتوقيع الاتفاقية مع ابن سينا لسهولة توصيل المنتج لمستخدميه.

قال فهمى إن الشركة طرحت مؤخرا بالسوق المصرية نوع جديد من الإنسولين، وعقار يقلل مستوى السكر فى الدم ويساعد على فقد الوزن.

أكد محسن محجوب، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، أن التعاقدات الجديدة تأتى فى إطار إستراتيجية تعظيم الاستفادة من شبكة التوزيع الكبيرة، التى تنفرد بها ابن سينا فارما، موضحاً أن إضافة منتجات نوڤو نورديسك إلى محفظة منتجات الشركة يساهم فى تنمية الأرباح، والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة.

أوضح “محجوب” أن شركته تسعى دائماً إلى توفير جميع أنواع الأدوية والمستحضرات العلاجية، التى يحتاجها السوق، لا سيما أدوية ومنتجات علاج مرضى السكر، باعتبارها من أبرز الاحتياجات الأساسية فى سوق الأدوية المصرية.

قال عمر عبدالجواد، العضو المنتدب لابن سينا خلال كلمته بالمؤتمر، إن التعاقد مع نوفو نورديسك يساعد شركته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لا سيما أنها تصبح ضمن موزعى شركة، تعد الأولى فى السوق المصرية، التى تغطى علاجات الإنسولين فقط، فضلًا عن منتجات الشركة الأخرى.

نوه عبدالجواد إلى أن التعاقد، يعد الثالث للشركة العالمية فى السوق المصرية، وكانت الشركة تتعاون فى السابق مع الشركة المصرية للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم فتح نوفو نورديسك بابها للتعاون مع القطاع الخاص بالاتفاق مع شركة الاتحاد الصيدلى، متوقعا أن يدعم التعاقد الجديد تغطية ابن سينا لما يزيد عن %20 من بيع منتجات الإنسولين وأدوية السكر التابعة لنوفو نورديسك.

أشار إلى أن السوق المحلية واعدة نظرا لمعدلات النمو المرتفعة التى تحققها، التى تصل إلى 17 إلى 20 %سنويا، لافتا إلى أن مبيعات الدواء فى مصر تصل سنويا إلى 50 مليار جنيه، تخص 10 آلاف صنف من الدواء، ، ومن ثم فإن السوق المحلية متنامية باستمرار، على خلفية الزيادات السكانية، ودخول أصناف جديدة للسوق.

تأسست ابن سينا فارما عام 2001 شركة متخصصة فى مجال توزيع الأدوية، وتحتل المركز الثانى فى السوق المحلية، عبر توزيع منتجات لأكثر من 325 شركة من أبرز أسماء صناعة الأدوية على الساحة المحلية والدولية، وتخدم ما يقرب من 39 ألف عميل على مستوى الجمهورية.

تعد نوڤو نورديسك الدنماركية، واحدة من كبرى شركات الرعاية الصحية على مستوى العالم، تختص فى إنتاج الأدوية لمرضى السكر، وغيرها من الأمراض المزمنة، مثل الهيموفيليا واضطرابات النمو والسمنة، وتغطى منتجاتها أسواق أكثر من 170 دولة.