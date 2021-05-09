«ابن سينا فارما» توقع بروتوكول تعاون رقمي مع هيئة الرعاية الصحية المصرية

ابن سينا فارما تفصح عن تفاصيل اتفاقية تعاون مع فى مجال التأمين الصحى

أعلنت شركة ابن سينا فارما اليوم الأحد، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية فى مجال الخدمات الرقمية الطبية.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح للبورصة المصرية إن هذا البروتوكول يختص بتقديم خدمات التحول الرقمى للخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين من نظام التأمين الصحى الشامل الجديد.

ويتضمن البروتوكول التعاون فى مجالات عديدة من بينها إطلاق التطبيقات الخاصة بالاستشارات الطبية عن بعد، إضافة إلى تحويل جميع خدمات الهيئة إلى إلكترونية رقمية.

ويأتى هذا التعاون فى إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير نظام التأمين الصحى بشكل شامل، بما يساعد على توفير الخدمة الصحية الجيدة لجميع المواطنين بسهولة ويسر وفق أحدث المعايير العالمية وفقا للإفصاح.

وتقوم ابن سينا فارما المؤسسة عام 2001 بتوزيع منتجات أكثر من 350 موردا دوليا ومحليا إلى 42 ألف صيدلية ومستشفى فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتحتل الشركة المركز الثانى فى توزيع الأدوية بالسوق المصرية، وتخدم 24 ألف عميل من صغار الموزعين والصيدليات والمستشفيات الخاصة.

كما تمتلك ابن سينا فارما أسطولا يضم 680 شاحنة تجارية لتوصيل قرابة 460 ألف طلبية شهريًّا، وفقًا للشركة.

ابن سينا فارما تسجل مبيعات بقيمة 18.6 مليار جنيه فى 2020

ابن سينا فارما

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 18.6 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 16.6 مليار جنيه خلال 2019.

وكشفت البيانات المالية المرسلة للبورصة فى مارس الماضى، ارتفاع تكاليف نشاطها إلى 17.2 مليار جنيه خلال 2020 ،مقارنة بنحو 15.1 مليار جنيه خلال 2019.

كما أظهرت تراجع صافى الأرباح إلى 224.6 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بنحو 328.7 مليون جنيه خلال 2019.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.19 جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنصيب بلغ 0.28 جنيه للسهم بنهاية ديسمبر 2019.

واقترح مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 40 مليون جنيه عن نتائج عام 2020 في صورة أسهم مجانية.

ومن المقرر توزيع هذه الزيادة على 960 مليون سهم توزع بواقع 0.16 سهم مجاني لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر.

وتمول تلك الزيادة من صافي أرباح الشركة عن العام الماضي، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 280 مليون جنيه، موزعا على 1.12 مليار سهم، بقيمة اسمية 25 قرشاً للسهم.

البنك الأهلى وافق على زيادة التسهيلات الائتمانية بـ250 مليون جنيه

البنك الأهلى المصرى

وحصلت الشركة فى سبتمبر الماضى على موافقة البنك الأهلى المصرى على زيادة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الممنوحة للشركة بقيمة 250 مليون جنيه.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح للبورصة (27 سبتمبر الماضى)، إن هذه التسهيلات سيتم استخدامها فى تمويل رأس المال العامل إذا دعت الحاجة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 205 ملايين جنيه موزعًا على 820 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين : بنك فيصل الإسلامي المصري (12.58%)، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (10.10%)، بينما تستحوذ عائلة عبد الجواد (ثلاثة أشقاء) على نسبة 16.5%.

كما يمتلك أعضاء مجلس الإدارة 7.2% من أسهم الشركة، إضافة إلى حصة يمتلكها آخرون بنسبة 16.2%، بينما يتاح 37.4% من الأسهم للتداول الحر فى البورصة، وفقًا للموقع الإلكترونى للشركة