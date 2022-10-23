«ابن سينا فارما» توقع اتفاقية توزيع أجهزة «أومرون» اليابانية بالصيدليات المصرية

أعلنت شركة ابن سينا فارما -ثاني أكبر موزع للأدوية في مصر- توقيع اتفاقية توزيع أجهزة طبية تنتجها شركة أومرون للرعاية الصحية (اليابانية ) بالصيدليات على مستوى الجمهورية.

وقالت ابن سينا فارما في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن هذه المنتجات تشمل أجهزة قياسات ضغط الدم وبخاخات الأنف ومقايس الحرارة الإلكترونية (الترومومتر)،إضافة إلى أجهزة أخرى لمراقبة التكوين الصحي للجسم.

وتعد أومرون واحدة من أكبر الشركات اليابانية المتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية ،وتقدم منتجاتها بالشرق الأوسط عبر شركة OMRON Healthcare Europe B.V التى تبيع المنتجات لأكثر من 74 دولة في أوروبا وأفريقيا إضافة إلى روسيا ودول الشرق الأوسط.

ابن سينا فارما : مازالنا الموزع المفضل لكبري شركات الأدوية العالمية

عمر عبد الجواد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى المشارك فى شركة «ابن سينا فارما»

وقال عمر عبد الجواد العضو المنتدب المشارك لابن سينا فارما إن هذه الاتفاقية تمت بعد اجراء شركة أومرون فحصًا شاملًا لقدرات شبكة توزيعنا على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد الجواد إن ثقة شركة أومرون تشير إلى أن ابن سينا فارما صارت الموزع المفضل لكبرى الشركات العاملة في مجال الأدوية والمنتجات الطبية خارج مصر وداخلها.

من جانبه ،قال تشارلي فوكس-مدير المبيعات بشمال غرب أوروبا وأفريقيا- إن هذه الاتفافية ستتيح للشركة المصرية الحصول على منتجات الأجهزة الطبية وتوزيعها عبر شبكة الصيدليات الممتدة في مصر.

وعبر فوكس عن سعادته بالتوقيع مع ابن سينا فارما مشيرًا إلى خبرتها المتراكمة في مجال توزيع الأدوية والأجهزة الطبية بالسوق المصري، وفقًا لما جاء في الإفصاح المرسل للبورصة المصرية.

وتقوم ابن سينا فارما المؤسسة عام 2001 بتوزيع منتجات أكثر من 350 موردا دوليا ومحليا إلى 42 ألف صيدلية ومستشفى فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتحتل الشركة المركز الثانى فى توزيع الأدوية بالسوق المصرية، وتخدم 24 ألف عميل من صغار الموزعين والصيدليات والمستشفيات الخاصة، كما تمتلك أسطولا يضم 680 شاحنة تجارية لتوصيل قرابة 460 ألف طلبية شهريًّا، وفقًا للشركة.

اتفاقية لتوزيع منتجات شركتين أمريكية وسويسرية منذ عام 2019

ووقعت ابن سينا فارما فى نوفمبر 2019 اتفاقية شراكة جديدة لاستيراد وتوزيع منتجات شركة موندى فارما الأمريكية، وذلك بعد شهرين من توقيع اتفاقية مثيلة مع شركة روش السويسرية للأدوية.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح للبورصة 28 نوفمبر 2019، إن شركة موندى فارما طورت 38 دواء تغطى 6 مجالات علاجية تشمل الألم، علاج الأورام، أمراض الجهاز التنفسى، طب العيون وغيرها.

كما وقعت الشركة فى 2 سبتمبر 2019 اتفاقية شراكة مثيلة مع فرع شركة “روش السويسرية” فى مصر لاستيراد وتوزع منتجاتها الدوائية فى السوق المصرية.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح سابق إن هذه الاتفاقية تتضمن استيراد وتوزيع 40 نوعا من الدواء تمثل جميع منتجات شركة روش؛ من أجل توفير العلاج لمرضى السرطان والتصلب المتعدد والهيموفيليا.

ابن سينا فارما تسجل مبيعات بقيمة 10.2 مليار جنيه فى ستة أشهر

ابن سينا فارما

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لابن سينا فارما ارتفاع مبيعاتها بشكل طفيف إلى 10.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية 30 يونيو الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 10.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم الشركة المجمعة المرسلة للبورصة (14 أغسطس الماضى)، ارتفاع تكاليف نشاطها إلى 9.4 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة مع تكاليف بلغت 9.3 مليار خلال الفترة المقارنة من 2021.

وانخفض صافى الربح المجمع إلى 87.7 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقارنة مع صافى ربح قدره 104.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.(لم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة كثيرا عن القوائم المجمعة )

كما انخفض نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.07 جنيه بنهاية يونيو 2022 ، مقارنة مع 0.09 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة ارتفاع مبيعاتها إلى 21.7 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بنحو 18.6 مليار خلال العام السابق 2020.

واقترح مجلس إدارة الشركة فى أبريل الماضي توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 112 مليون جنيه على أن يجرى عرضها على الجمعية العامة العادية فى أقرب انعقاد لاقرارها (انعقدت فى 21 أبريل وأقرت التوزيع وبدء صرفه اعتبارات من 8 يونيو 2022).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 205 ملايين جنيه موزعًا على 820 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم،ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين : بنك فيصل الإسلامي المصري (12.58%)، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (10.10%).

بينما تستحوذ عائلة عبد الجواد (ثلاثة أشقاء) على نسبة 16.5%،كما يمتلك أعضاء مجلس الإدارة 7.2% من أسهم الشركة، إضافة إلى حصة يمتلكها آخرون بنسبة 16.2%، بينما يتاح 37.4% من الأسهم للتداول الحر فى البورصة، وفقًا للموقع الإلكترونى للشركة.