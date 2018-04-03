ابن سينا فارما توافق على زيادة التبرعات إلى 5 ملايين جنيه في 2018

رجب عزالدين وافقت عمومية شركة ابن سينا فارما بجلستها المنعقدة، أمس الإثنين، على زيادة حجم التبرعات خلال السنة المالية الحالية بحد أقصى 5 ملايين جنيه. وقالت الشركة إن العمومية اعتمدت التبرعات التى صرفت فى العام المالى المنتهى ديسمبر 2017 بقيمة…

رجب عزالدين

وافقت عمومية شركة ابن سينا فارما بجلستها المنعقدة، أمس الإثنين، على زيادة حجم التبرعات خلال السنة المالية الحالية بحد أقصى 5 ملايين جنيه.

وقالت الشركة إن العمومية اعتمدت التبرعات التى صرفت فى العام المالى المنتهى ديسمبر 2017 بقيمة 2.1 مليون جنيه ورخص فى زيادتها إلى 5 ملايين جنيه فى 2018.

ووافقت العمومية على التبرع لمؤسسة مصر الخير باعتبارها طرفا ذو علاقة حيث إن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما يشغل عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

فى سياق متصل وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2017.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 67% خلال 2017 لتسجل 170 مليون جنيه مقارنة بنحو 102 مليون جنيه فى 2016.