«ابن سينا فارما» تفصح عن بيع مساهم حصة أسهم بقيمة 93.1 مليون جنيه

ابن سينا فارما تفصح عن انخفاص حصة مساهم بعد بيع 24.3 مليون جنيه

أفصحت شركة ابن سينا فارما، اليوم الخميس، عن قيام المساهم محمد عباس محمد عباس زكى ببيع 24.3 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 93.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح مرسل للبورصة إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية من 4.68% إلى 1.69% من الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.83 جنيه ،وتم تنفيذها بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأفراد من عائلته (أب وإخوة) يستحوذون على 0.76% من الأسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 240 ملايين جنيه موزعًا على 960 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم.

ابن سينا فارما: بنك فيصل أكبر مساهم منفرد بنسبة 12.58%

بنك فيصل الإسلامي-مصر

ويتوزع هيكل ملكيتها بين : بنك فيصل الإسلامي المصري (12.58%)، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (8.7%)، بينما تستحوذ عائلة عبد الجواد (ثلاثة أشقاء) على نسبة 16.5%.

كما يمتلك أعضاء مجلس الإدارة 7.2% من أسهم الشركة، إضافة إلى حصة يمتلكها آخرون بنسبة 16.2%، بينما يتاح 37.4% من الأسهم للتداول الحر فى البورصة، وفقًا للموقع الإلكترونى للشركة.

وتقوم ابن سينا فارما المؤسسة عام 2001 بتوزيع منتجات أكثر من 350 موردا دوليا ومحليا إلى 42 ألف صيدلية ومستشفى فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتحتل الشركة المركز الثانى فى توزيع الأدوية بالسوق المصرية، وتخدم 24 ألف عميل من صغار الموزعين والصيدليات والمستشفيات الخاصة، كما تمتلك أسطولا يضم 680 شاحنة تجارية لتوصيل قرابة 460 ألف طلبية شهريًّا.

ووقعت الشركة فى 9 مايو الماضى بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية فى مجال الخدمات الرقمية الطبية.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك إن هذا البروتوكول يختص بتقديم خدمات التحول الرقمى للخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين من نظام التأمين الصحى الشامل الجديد.

البنك الأهلى يوافق على زيادة قرض للشركة إلى 250 مليون جنيه

البنك الأهلى المصرى

وحصلت الشركة فى سبتمبر الماضى على موافقة البنك الأهلى المصرى على زيادة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الممنوحة للشركة بقيمة 250 مليون جنيه.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح للبورصة (27 سبتمبر الماضى)، إن هذه التسهيلات سيتم استخدامها فى تمويل رأس المال العامل إذا دعت الحاجة.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 18.6 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 16.6 مليار جنيه خلال 2019.

وكشفت البيانات المالية المرسلة للبورصة فى مارس الماضى، ارتفاع تكاليف نشاطها إلى 17.2 مليار جنيه خلال 2020 ،مقارنة بنحو 15.1 مليار جنيه خلال 2019.

كما أظهرت تراجع صافى الأرباح إلى 224.6 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بنحو 328.7 مليون جنيه خلال 2019.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.19 جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنصيب بلغ 0.28 جنيه للسهم بنهاية ديسمبر 2019.

واقترح مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 40 مليون جنيه عن نتائج عام 2020 في صورة أسهم مجانية.

ومن المقرر توزيع هذه الزيادة على 960 مليون سهم توزع بواقع 0.16 سهم مجاني لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر.

وكشفت أحدث نتائج أعمال ربعية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 50.3 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية مارس الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 50.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 4.7 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل مبيعات بلغت 4.44 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.