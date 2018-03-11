ابن سينا فارما تشرح أسباب اختلاف الأرباح المعلنة لعام 2017

رجب عزالدينقالت شركة ابن سينا فارما للأدوية، إن سبب اختلاف صافى الربح فى النتائج غير المدققة عن القوائم المالية النهائية لعام 2017، يعود إلى تكوين مخصصات مالية بقيمة 22 مليون جنيه، تتعلق بمطالبات متوقعة من بعض الجهات الخارجية.وأضافت الشركة، فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الأحد

رجب عزالدين

قالت شركة ابن سينا فارما للأدوية، إن سبب اختلاف صافى الربح فى النتائج غير المدققة عن القوائم المالية النهائية لعام 2017، يعود إلى تكوين مخصصات مالية بقيمة 22 مليون جنيه، تتعلق بمطالبات متوقعة من بعض الجهات الخارجية.

وأضافت الشركة، فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الأحد، أنها لم تفصح عن المعلومات المعتاد نشرها حول تلك المخصصات لاعتقاد الإدارة بأنها تؤثر بشدة على ناتج المفاوضات مع تلك الجهات.

وتابعت الشركة: “تقوم الإدارة بمراجعة المخصصات السنوية وتعديل مبلغ التخصيص وفقًا لآخر التطورات والمناقشات والاتفاقيات مع هذه الجهات”.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 170 مليون جنيه خلال عام 2017، مقارنة بنحو 101 مليون جنيه خلال 2016، بزيادة قدرها 67% تقريبًا.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 33% إلى 9.6 مليار جنيه فى 2017، مقارنة بنحو 7.2 مليار جنيه خلال 2016.