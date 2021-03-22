ابن سينا فارما تشترى كمية من أسهم الخزينة لدعم الورقة المتداولة

ابن سينا فارما تفصح عن خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة

وافق مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما على خطة شراء كمية من أسهم الخزينة (1% من رأس المال كحد أقصى) بغرض دعم سعر الورقة المالية المتداولة فى البورصة المصرية.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح للبورصة الاثنين إن عمليات الشراء ستتم من خلال السوق المفتوح بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول محل التنفيذ.

وتتوقع أن ينتج عن عمليات الشراء أرباح للمساهمين إضافة إلى زيادة القيمة السوقية للشركة بما يعزز من ثقة المستثمرين فى أدائها المستقبلى.

وفوشت رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين فى تحديد الأسعار والكمية وفترات الشراء فى حدود مصادر التمويل والسيولة المتاحة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 205 ملايين جنيه موزعًا على 820 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.

هيكل ملكية ابن سينا يضم بنك فيصل والأوربى لإعادة الإعمار

بنك فيصل الإسلامي-مصر

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين : بنك فيصل الإسلامي المصري (12.58%)، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (10.10%)، بينما تستحوذ عائلة عبد الجواد (ثلاثة أشقاء) على نسبة 16.5%.

كما يمتلك أعضاء مجلس الإدارة 7.2% من أسهم الشركة، إضافة إلى حصة يمتلكها آخرون بنسبة 16.2%، بينما يتاح 37.4% من الأسهم للتداول الحر فى البورصة، وفقًا للموقع الإلكترونى للشركة.

وتقوم ابن سينا فارما المؤسسة عام 2001 بتوزيع منتجات أكثر من 350 موردا دوليا ومحليا إلى 42 ألف صيدلية ومستشفى فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتحتل الشركة المركز الثانى فى توزيع الأدوية بالسوق المصرية، وتخدم 24 ألف عميل من صغار الموزعين والصيدليات والمستشفيات الخاصة.

كما تمتلك ابن سينا فارما أسطولا يضم 680 شاحنة تجارية لتوصيل قرابة 460 ألف طلبية شهريًّا، وفقًا للشركة.

ابن سينا فارما تسجل مبيعات بقيمة 18.6 مليار جنيه خلال 2020

ابن سينا فارما

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 18.6 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 16.6 مليار جنيه خلال 2019.

وكشفت البيانات المالية للشركة ارتفاع تكاليف نشاطها إلى 17.2 مليار جنيه خلال 2020 ،مقارنة بنحو 15.1 مليار جنيه خلال 2019.

كما أظهرت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (مطلع مارس) تراجع صافى الأرباح إلى 224.6 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بنحو 328.7 مليون جنيه خلال 2019.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.19 جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنصيب بلغ 0.28 جنيه للسهم بنهاية ديسمبر 2019.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 40 مليون جنيه عن نتائج عام 2020 في صورة أسهم مجانية.

ومن المقرر توزيع هذه الزيادة على 960 مليون سهم توزع بواقع 0.16 سهم مجاني لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر.

وتمول تلك الزيادة من صافي أرباح الشركة عن العام الماضي، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 280 مليون جنيه، موزعا على 1.12 مليار سهم، بقيمة اسمية 25 قرشاً للسهم.

شركات مدرجة اشترت ملايين الأسهم تحسبا لتداعيات كورونا

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال العام الماضى ،رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها “الرقابة المالية” فى هذا السياق.

ومن أبرز هذه الشركات ، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو ،،بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان.

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.