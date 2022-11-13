«ابن سينا فارما» تسجل مبيعات بقيمة 15.8 مليار جنيه في 9 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة ابن سينا فارما ارتفاع مبيعاتها إلى 15.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقارنة بمبيعات بلغت 15.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم ابن سينا فارما المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الأحد، ارتفاع تكاليف نشاطها إلى 14.6 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المشار إليها، مقارنة مع تكاليف بلغت 14.4مليار خلال الفترة المقارنة من 2021.

وانخفض صافي الربح المجمع إلى 118.4 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة مع صافي ربح قدره 242 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.. (لم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة كثيرا عن القوائم المجمعة ).

كما انخفض نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.10 جنيه بنهاية سبتمبر 2022 ، مقارنة مع 0.15 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

ابن سينا فارما تسجل مبيعات بقيمة 10.2 مليار جنيه في 6 أشهر

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وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة للشركة، ارتفاع مبيعاتها بشكل طفيف إلى 10.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية 30 يونيو الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 10.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم ابن سينا فارما المجمعة المرسلة للبورصة (14 أغسطس الماضى)، ارتفاع تكاليف نشاطها إلى 9.4 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة مع تكاليف بلغت 9.3 مليار خلال الفترة المقارنة من 2021.

وانخفض صافى الربح المجمع إلى 87.7 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقارنة مع صافى ربح قدره 104.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.(لم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة كثيرا عن القوائم المجمعة ).

كما انخفض نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.07 جنيه بنهاية يونيو 2022 ، مقارنة مع 0.09 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

ارتفاع مبيعات الشركة إلى 21.7 مليار جنيه خلال عام 2021

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 21.7 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بنحو 18.6 مليار خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (20 مارس الماضي)، ارتفاع تكاليف نشاطها إلى 20.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة مع 17.2 مليار خلال 2020.

كما أظهرت القوائم، ارتفاع صافي الأرباح إلى 314.3 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع صافى ربح قدره 224.6 مليون خلال 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.26 جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة مع 0.19 جنيه للسهم خلال 2020.

واقترح مجلس إدارة الشركة فى أبريل الماضى توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 112 مليون جنيه على أن يجرى عرضها على الجمعية العامة العادية فى أقرب انعقاد لاقرارها (انعقدت فى 21 أبريل وأقرت التوزيع وبدء صرفه اعتبارات من 8 يونيو 2022).

فارما تحتل المركز الثاني في توزيع الأدوية بالسوق المصرية

وتحتل الشركة المركز الثانى فى توزيع الأدوية بالسوق المصرية، وتخدم 24 ألف عميل من صغار الموزعين والصيدليات والمستشفيات الخاصة.

كما تمتلك ابن سينا فارما أسطولا يضم 680 شاحنة تجارية لتوصيل قرابة 460 ألف طلبية شهريًّا، وتوزع الشركة أكثر من 350 موردا دوليا ومحليا إلى 42 ألف صيدلية ومستشفى فى مختلف محافظات الجمهورية.

يبلغ رأسمال الشركة الحالى 205 ملايين جنيه موزعًا على 820 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين : بنك فيصل الإسلامي المصري (12.58%)، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (10.10%).

بينما تستحوذ عائلة عبد الجواد (ثلاثة أشقاء) على نسبة 16.5%،كما يمتلك أعضاء مجلس الإدارة 7.2% من أسهم الشركة، إضافة إلى حصة يمتلكها آخرون بنسبة 16.2%، بينما يتاح 37.4% من الأسهم للتداول الحر فى البورصة، وفقًا للموقع الإلكترونى للشركة.