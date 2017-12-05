ابن سينا فارما تستهدف زيادة المبيعات 30% هذا العام

خالد بدر الدين: أعلن اليوم الثلاثاء محمود عبد الجواد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة ابن سينا فارما إحدى كبرى شركات توزيع الأدوية في مصر إن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها بحوالى 30 % لترتفع إلى 9.6 مليار جنيه (540.31 مليون دولار) هذا العام مقارنة مع 7.368 مليار في العام الماضى. وقال

خالد بدر الدين:

أعلن اليوم الثلاثاء محمود عبد الجواد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة ابن سينا فارما إحدى كبرى شركات توزيع الأدوية في مصر إن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها بحوالى 30 % لترتفع إلى 9.6 مليار جنيه (540.31 مليون دولار) هذا العام مقارنة مع 7.368 مليار في العام الماضى.

وقال محمود عبد الجواد لوكالة رويترز “نستهدف مبيعات بقيمة 9.6 مليار جنيه هذا العام ونحو 11.8 مليار جنيه العام المقبل ونتعتزم استخدام 280 مليون جنيه من قيمة طرح أولي حجمه الإجمالي حوالى 1.56 مليار جنيه لزيادة رأس المال والباقي مقابل تخارج مستثمرين من بعض حصصهم”.

و أكد محمود عبد الجواد إن الشركة التي تأسست عام 2011 تستهدف زيادة أرباحها إلى 190 مليون جنيه في 2017 من 101.7 مليون في 2016 وتسعى لزيادة حصتها السوقية من حوالى 19 % حاليا إلى 20 % العام المقبل من خلال استثمار 700 مليون جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة لزيادة مراكز التوزيع والتشغيل إلى 74 مركزا من 55 حاليا.