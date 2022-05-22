«ابن سينا فارما» تستحوذ على مستشفى الشروق بقيمة 430 مليون جنيه

أعلنت شركة ابن سينا فارما ، اليوم الأحد، توقيع عقد اتفاقية استحواذ على مستشفى الشروق (بمدينة الشروق) بقيمة إجمالية قدرها 430 مليون جنيه تقريبا.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح منشور على شاشة التداول بالبورصة، إن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار الخطة الاستثمارية المعلنة سابقا لاقتناص الفرص المتاحة فى قطاع الرعاية الصحية.

وقال حسن محجوب الرئيس التنفيذى للشركة، إن الاستحواذ على مستشفى الشروق سيساهم فى إضافة هوامش ربحية جديدة إلى أعمال الشركة فى مجال الرعاية الصحية.

وأشار عمر عبد الجواد العضو المنتدب المشارك لابن سينا فارما إلى أن برنامج التأمين الصحى الشامل الذى تتبناه الدولة وبناء المدن الجديدة يحفز الفاعلين فى مجال الرعاية الصحية على زيادة استثماراتهم فى المجال لتلبية الطلب المتزايدي والمتوقع مع الزيادة السكانية، وفقا للإفصاح.

ابن سينا فارما : تسوية ديون بقيمة 230 مليون جنيه فى صفقة مستشفى الشروق

وبلغت قيمة الصفقة 430 مليون جنيه مقابل شراء الأصول العقارية والتشغيلية للمستشفى ، جرى دفع 200 مليون جنيه منهم فى شكل مالى ، بينما جرى تسوية المبلغ الآخر فى ديون سابقة.

وتضم مستشفى الشروق 150 سريرا مجهزا ، إضافة إلى غرق العمليات وأسرة الرعاية المركزة، كما تضم حضانات ، وحدة حقن مجهرى، وحدة أشعة مقطعية.

كذلك تضم وحدة أسنان، ووحدة أمراض جلدية وليزر متكاملة ، وحدة طب عيون، وحدة علاج طبيعى ،قسم مناظير للجهاز الهضمى، إضافة إلى العيادات المتخصصة.

ومن المقرر أن تقوم ابن سينا فارما بإضافة بعض التعديلات والمعدات على المستشفى لتصبح جاهزة للتشغيل قبل نهاية العام الجارى 2022، وفقا للإفصاح.

ابن سينا تحتل المركز الثانى فى توزيع الأدوية بالسوق المصرى

وحصلت الشركة فى سبتمبر الماضى على موافقة البنك الأهلى المصرى على زيادة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الممنوحة للشركة بقيمة 250 مليون جنيه.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح للبورصة (27 سبتمبر الماضى)، إن هذه التسهيلات سيتم استخدامها فى تمويل رأس المال العامل إذا دعت الحاجة.

وتقوم ابن سينا فارما المؤسسة عام 2001 بتوزيع منتجات أكثر من 350 موردا دوليا ومحليا إلى 42 ألف صيدلية ومستشفى فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتحتل الشركة المركز الثانى فى توزيع الأدوية بالسوق المصرية، وتخدم 24 ألف عميل من صغار الموزعين والصيدليات والمستشفيات الخاصة.

كما تمتلك ابن سينا فارما أسطولا يضم 680 شاحنة تجارية لتوصيل قرابة 460 ألف طلبية شهريًّا، وفقًا للشركة.

ووقعت الشركة فى مايو الماضى (2021) بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية فى مجال الخدمات الرقمية الطبية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 205 ملايين جنيه موزعًا على 820 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم،ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين : بنك فيصل الإسلامي المصري (12.58%)، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (10.10%).

بينما تستحوذ عائلة عبد الجواد (ثلاثة أشقاء) على نسبة 16.5%،كما يمتلك أعضاء مجلس الإدارة 7.2% من أسهم الشركة، إضافة إلى حصة يمتلكها آخرون بنسبة 16.2%، بينما يتاح 37.4% من الأسهم للتداول الحر فى البورصة، وفقًا للموقع الإلكترونى للشركة.

ارتفاع مبيعات الشركة إلى 21.7 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 21.7 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بنحو 18.6 مليار خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (20 مارس الماضى)، ارتفاع تكاليف نشاطها إلى 20.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ17.2 مليار خلال 2020.

كما أظهرت القوائم، ارتفاع صافي الأرباح إلى 314.3 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 224.6 مليون خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.26 جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بنصيب بلغ 0.19 جنيه للسهم خلال العام السابق 2020.

واقترح مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 112 مليون جنيه على أن يجرى عرضها على الجمعية العامة العادية فى أقرب انعقاد لاقرارها (انعقدت فى 21 أبريل وأقرت التوزيع).

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 15.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى ، مقارنة بنحو 13.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف نشاط الشركة إلى 14.4 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليه، مقارنة بتكاليف بلغت 12.5 مليار جنيه خلال 2020، وفقًا للقوائم المرسلة للبورصة (14 نوفمبر الماضى).

كما ارتفع صافى الأرباح إلى 242 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بنحو 200 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.21 جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بنصيب بلغ 0.17 جنيه للسهم بنهاية سبتمبر 2020.

كما كشفت القوائم المالية ارتفاع صافى الربح خلال الربع الثالث منفردا إلى 137.1 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ 111.6 مليون جنيه خلال الربع المقارنة من 2020.