«ابن سينا فارما» تدعم الصحة بـ 750 شاحنة لنقل الأدوية لمكافحة كورونا

أعلنت شركة ابن سينا فارما ، العاملة في مجال توزيع الأدوية، حرصها على التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، من أجل مكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء الجمهورية، ونشر ما يقرب من ٥٠٠ ألف رسالة توعية لقطاع الصيادلة.

كما أكدت ابن سينا فارما على توفير وسائل النقل المتخصصة في نقل المستلزمات والأدوية الطبية لجميع أنحاء الجمهورية والمناطق النائية، من خلال أسطول شاحناتها المكون من ٧٥٠ شاحنة تجارية لدعم وزارة الصحة فيما يستجد من احتياجات لمواجهة الأزمة العالمية الحالية.

وفتح قنوات اتصال مباشرة مع منتجي ومستوردي الدواء في السوق المصرية لتوصيل أي رسائل خاصة بإدارة ومواجهة أزمة فيروس كورونا. عمر عبدالجواد الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما

وقال عمر عبد الجواد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما في تصرحات له ، إن الشركة لديها التزام أخلاقي تجاه المجتمع، ونؤمن بأهمية توفير الأدوية للمرضى.

وأضاف، فى أوقات الأزمات مثل التي نمر بها الآن في مصر والعالم من الضروري أن تتكاتف جهودنا ونتعاون مع الجهات المختصة، بوضع كافة ما نملكه من إمكانيات واتصالات لدعم دور الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين حتى نتجاوز هذه الأزمة.

قاعدة بيانات تضم 42 ألف عميل

وتابع عبد الجواد ، لا تتوقف أوجه التعاون خلال أزمة فيروس كورونا على ضمان توفير الأدوية فحسب، لكننا كذلك من خلال قاعدة بيانات ابن سينا فارما ، والتي تضم أكثر من 42 ألف عميل من الصيدليات والمستشفيات العامة والخاصة والوحدات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح ان “ابن سينا” ستوفر قنوات اتصال مباشرة معهم عن طريق إرسال مواد دعائية وإرشادية من خلال الرسائل النصية أو الرسائل الإلكترونية، تحت رعاية وبالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وذلك بهدف توصيلها لقطاع الصيادلة، واستخدام شبكة شركاء العمل الخاصة بابن سينا فارما، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة في نقل ونشر الرسائل الإرشادية والتوعوية الخاصة بالأزمة العالمية الحالية.

وقال عبدالجواد إلى أنه من خلال مركز رؤية التعليمي في قنا لخدمة متحدي الإعاقة البصرية والتابع لابن سينا فارما سنقوم بتحويل المواد الإرشادية للوقاية ومكافحة فيروس كورونا إلى لغة برايل ورسائل صوتية وتوزيعها على ذوي الإعاقة البصرية في صعيد مصر.

وتأسست شركة ابن سينا فارما عام ٢٠٠١، وتعمل في مجال توزيع الأدوية وتحتل المركز الثاني في السوق المصرية.

وتتخصص الشركة في توزيع منتجات أكثر من ٣٥٠ شركة من أبرز أسماء صناعة الأدوية على الساحة المحلية والدولية، وتخدم أكثر من ٤٢ ألف عميل.