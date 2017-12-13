ابن سينا فارما تدرس التوسع بالأسواق الأفريقية بعد اختراق ليبيا

❏ سحر نصر: الطروحات تؤكد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد وقدرة سوق المال على التمويل ❏ محمد فريد: التركيز على جودة الشركات مالياً وإدارياً لجذب استثمارات جهاد سالم ـ مصطفى طلعت قال مدير علاقات المستثمرين بشركة ابن سينا فارما للأدوية، محمد شوقى، إن الشركة بدأت مؤخرا التصدير للسوق الليبية، مؤكدًا أ

❏ سحر نصر: الطروحات تؤكد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد وقدرة سوق المال على التمويل

❏ محمد فريد: التركيز على جودة الشركات مالياً وإدارياً لجذب استثمارات

جهاد سالم ـ مصطفى طلعت

قال مدير علاقات المستثمرين بشركة ابن سينا فارما للأدوية، محمد شوقى، إن الشركة بدأت مؤخرا التصدير للسوق الليبية، مؤكدًا أن نشاط التصدير لا يمثل أكثر من %1 من حجم أعمال الشركة فى الوقت الراهن، لتركيزها على السوق المحلية.

أشار شوقى فى تصريح لـ«المال»، إلى أن إدارة التصدير بالشركة بدأت وضع خطط التوسع فى الأسواق الخارجية، التى تتضمن التوجه لعدة دول فى أفريقيا.

جاء ذلك خلال احتفال إدارة البورصة ببداية التداول على أسهم ابن سينا، فى جلسة الثلاثاء، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سحر نصر، ومحمد فريد، رئيس البورصة، ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة، وممثلى شركة ابن سينا، وشركة بلتون المالية القابضة التى قامت بدور مدير الطرح.

عن أداء سهم ابن سيناء فى أولى جلسات التداول، سيطر الارتفاع على حركة السهم، ليصعد %15.86 مسجلاً مستوى 6.72 جنيه، بتداولات قيمتها 348.9 مليون جنيه، من خلال شراء وبيع 51.98 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 4.5 ألف عملية.

قالت سحر نصر، إن عمليات طرح الشركات بالبورصة تؤكد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، ومدى جاذبيته لاستقطاب الأموال والاستثمارات، مشيرة إلى أن سوق المال له دور فى توجيه المدخرات اللازمة لتدبير التمويل للنمو الاقتصادى والتنمية، من أجل تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى تنويع مصادر تمويل توسعات الشركات، ما يدعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

قال محمد فريد، إن إدارة البورصة لديها رؤية متكاملة لرفع كفاءة وعمق السوق، بقيد شركات جديدة من مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة أحجام التداولات التى تعد الضمانة الأساسية لنجاح الطروحات والاكتتابات الجديدة، تزامنًا مع خطط التطوير الرامية لقيد شركات جديدة وتحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، مع زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات العالمية المحلية والدولية، التى تمثل جانب الطلب.

أكد أن إدارة البورصة تركز على جودة الشركات، وليس فقط عدد الشركات الجديدة، وينصب الاهتمام على قيد شركات جيدة على الصعيد المالى والإدارى، كاشفاً عن بدء إعداد أجندة بحثية فيما يتعلق بدور أسواق المال، فى توفير آليات ومنتجات تمويلية، مقارنة بالوسائل التمويلية الأخرى، فضلا عن عمل دراسات مقارنة لقواعد القيد والإفصاح.

عاد مدير علاقات المستثمرين بشركة ابن سينا فارما للأدوية، محمد شوقى، ليشير إلى أن الشركة لديها تسهيلات ائتمانية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، من خلال العديد من البنوك، منها التجارى الدولى، وإتش إس بى سى، والبنك الأهلى المتحد، فى حين بلغت التسهيلات التى حصلت عليها الشركة فعليا حتى سبتمبر الماضى، 279 مليون جنيه، على آجال زمنية قصيرة ومتوسطة، بين عام إلى 3 أعوام، لتمويل عمليات الكاش مع التمويل من الأرباح المحتجزة.

قال محسن محجوب، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، إن التغطية الكبيرة للطرحين العام والخاص، مؤشر قوى على ثقة المستثمرين فى السوق المصرية بصورة عامة، وقطاع الأدوية بشكل خاص، ما اتفق معه سامح الترجمان، رئيس شركة بلتون المالية، الذى اعتبره يعيد الثقة فى طروحات البورصة، وقدرة سوق المال على القيام بدورها، وأشاد بدعم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى عملية الطرح.

أشار عمر عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا، إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر بعد الإصلاحات الأخيرة، أهمها تحرير سعر الصرف والطفرات التى تشهدها البورصة، شجعت الشركة على اتخاذ خطوة الطرح وتوظيف الحصيلة فى تمويل التوسع فى السوق المصرية.

أوضح “عبدالجواد” أن شركته تخطط للوصول بالحصة السوقية إلى %19 بمجال توزيع الأدوية حتى نهاية العام الحالى، مقارنة بحصة بلغت %17.4 نهاية 2016، بجانب استهداف 9.6 مليار جنيه مبيعات، نهاية هذا العام مقابل 7.6 مليار محققة فى العام الماضى.

قال صبحى السحراوى، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة بلتون، إن الأخيرة تعمل على تجهيز 10 شركات فى قطاعات مختلفة، تمهيدا للطرح بالبورصة، متوقعاً أن يتم طرح واحدة منها خلال الربع الأول من 2018.

يذكر أن تنفيذ طلبات الطرح العام والخاص أجريت الأحد الماضى، على 269.4 مليون سهم، تمثل %40.1 من إجمالى أسهم الشركة المصدرة، بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه، مع فتح سوق الصفقات الخاصة OPR لمدة 30 يومًا بداية من أمس، حتى نهاية ساعات عمل العاشر من شهر يناير المقبل.