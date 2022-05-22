ابن سينا فارما تحدد مواعيد صرف توزيعات أرباح على المساهمين بقيمة 112 مليون جنيه

أعلنت شركة ابن سينا فارما ، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 112 مليون جنيه (تعادل 0.1 جنيه للسهم) على أن يجري صرفها اعتبارا من 8 يونيو المقبل.

وقالت ابن سينا فارما في إفصاح منشور على شاشة التداول في البورصة المصرية، إن الحق في الكوبون النقدي رقم (12) سينتهي انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 5 يونيو المقبل.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 21.7 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بنحو 18.6 مليار خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة (20 مارس الماضى)، ارتفاع تكاليف نشاطها إلى 20.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ17.2 مليار خلال 2020.

كما أظهرت القوائم، ارتفاع صافي الأرباح إلى 314.3 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 224.6 مليون خلال العام السابق 2020.

ابن سينا فارما : ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.26 جنيه حتى ديسمبر 2021

البورصة المصرية

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.26 جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بنصيب بلغ 0.19 جنيه للسهم خلال العام السابق 2020.

واقترح مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 112 مليون جنيه على أن يجرى عرضها على الجمعية العامة العادية فى أقرب انعقاد لاقرارها (انعقدت فى 21 أبريل وأقرت التوزيع).

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 15.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى ، مقارنة بنحو 13.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف نشاط الشركة إلى 14.4 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليه، مقارنة بتكاليف بلغت 12.5 مليار جنيه خلال 2020، وفقًا للقوائم المرسلة للبورصة(14 نوفمبر الماضى).

كما ارتفعت صافى الأرباح إلى 242 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بنحو 200 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.21 جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بنصيب بلغ 0.17 جنيه للسهم بنهاية سبتمبر 2020.

كما كشفت القوائم المالية ارتفاع صافى الربح خلال الربع الثالث منفردا إلى 137.1 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ 111.6 مليون جنيه خلال الربع المقارنة من 2020.

ابن سينا تحتل المركز الثانى فى توزيع الأدوية بالسوق المصرى

وحصلت الشركة فى سبتمبر الماضى على موافقة البنك الأهلى المصرى على زيادة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الممنوحة للشركة بقيمة 250 مليون جنيه.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح للبورصة (27 سبتمبر الماضى)، إن هذه التسهيلات سيتم استخدامها فى تمويل رأس المال العامل إذا دعت الحاجة.

وتقوم ابن سينا فارما المؤسسة عام 2001 بتوزيع منتجات أكثر من 350 موردا دوليا ومحليا إلى 42 ألف صيدلية ومستشفى فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتحتل الشركة المركز الثانى فى توزيع الأدوية بالسوق المصرية، وتخدم 24 ألف عميل من صغار الموزعين والصيدليات والمستشفيات الخاصة.

كما تمتلك ابن سينا فارما أسطولا يضم 680 شاحنة تجارية لتوصيل قرابة 460 ألف طلبية شهريًّا، وفقًا للشركة.

ووقعت الشركة فى مايو الماضى (2021) بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية فى مجال الخدمات الرقمية الطبية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 205 ملايين جنيه موزعًا على 820 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم،ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين : بنك فيصل الإسلامي المصري (12.58%)، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (10.10%).

بينما تستحوذ عائلة عبد الجواد (ثلاثة أشقاء) على نسبة 16.5%،كما يمتلك أعضاء مجلس الإدارة 7.2% من أسهم الشركة، إضافة إلى حصة يمتلكها آخرون بنسبة 16.2%، بينما يتاح 37.4% من الأسهم للتداول الحر فى البورصة، وفقًا للموقع الإلكترونى للشركة.