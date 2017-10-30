ابن سينا فارما تتقدم بمستندات القيد فى البورصة

شريف عمر أعلنت إدارة البورصة، اليوم الاثنين، تقدم شركة ابن سينا فارما للقيد فى السوق الرئيسى للبورصة، وفق بيانوأوضحت البورصة فى بيانها الذى اطلعت المال على نسخة منه أن عدد أسهم ابن سينا بلغت 672 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرش.ولفتت البورصة إلى أنه جارى دراسة المستندات المقدمة من الشركة و

شريف عمر



أعلنت إدارة البورصة، اليوم الاثنين، تقدم شركة ابن سينا فارما للقيد فى السوق الرئيسى للبورصة، وفق بيان

وأوضحت البورصة فى بيانها الذى اطلعت المال على نسخة منه أن عدد أسهم ابن سينا بلغت 672 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرش.

ولفتت البورصة إلى أنه جارى دراسة المستندات المقدمة من الشركة وعرضها على لجنة القيد.



وكانت ابن سينا أعلنت سبتمبر الماضى شروعها لاتخاذ إجراءات الطرح العام لأسهمها فى البورصة ، وبما يعادل 25% من إجمإلى أسهم رأسمال الشركة، حيث تتطلع الشركة إلى جذب استثمارات رأسمالية جديدة من أجل تنمية أعمالها الحالية وتمويل التوسعات المخططة فى مجموعة من القطاعات التشغيلية المتميزة بهامش الربح المرتفع.

وتتوقع الشركة إتمام عملية الطرح بحلول الربع الأخير من عام 2017 أو مطلع الربع الأول من عام 2018، وذلك بعد تلبية بعض المتطلبات والشروط التنظيمية الخاصة بالحصول على موافقات القيد بالبورصة المصرية واعتماد نشرة الطرح من البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، وفقاً لبيان صادر عن الشركة



وتحتل شركة ابن سينا فارما المركز الثانى فى مجال توزيع الأدوية بالسوق المصري، بحصة سوقية 18.5% تقريبًا،و تشمل قائمة المساهمين كل من عائلة محجوب (حصة 24% من أسهم الشركة)، وعائلة عبد الجواد (حصة 23%)، والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية (21%)، وبنك فيصل الإسلامى (16%)، ومساهمون آخرون بما فى ذلك فريق الإدارة العليا للشركة (حصة 16% المتبقية).

ومن المقرر أن تقوم شركة بلتون فاينانشال لترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية بدور المنسق الدولى ومسئول التغطية الأوحد فى عملية الطرح، فيما يقوم مكتب معتوق بسيونى بدور المستشار القانونى لشركة ابن سينا فارما.

