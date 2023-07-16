«ابن سينا فارما» تتصدر شركات توزيع الأدوية خلال الـ 5 أشهر الأولي من 2023 بحصة سوقية 23.7%

أظهرت بيانات شركة IQVIA، احتلال شركة ابن سينا فارما المركز الأول بين شركات توزيع الأدوية خلال الخمس شهور الأولي من 2023.

وبلغت الحصة السوقية لشركة ابن سينا فارما نحو 23.7%، من سوق توزيع الأدوية.

جدير بالذكر أن سوق الدواء المصري سجل مبيعات بقيمة 73.1 مليار جنيه خلال الخمس أشهر الأولى من 2023، بنمو 19.4%، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2022.

في هذا السياق، أعرب محسن محجوب الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما عن سعادته من استمرار الشركة في احتلال صدارة شركات توزيع الدواء خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري.

وذلك نتيجة جهود العاملين بالشركة واستقرارها المالي الذي حث العديد من الموردين على توقيع اتفاقيات توزيع واستيراد مع ابن سينا فارما .

ومنها شركة أومورون للرعاية الصحية ، و ساندوز، وشركة بوهرنجر انجلهايم، بالإضافة إلي العديد من الشركات في طور التعاقد.

وأضاف “محجوب” أن إستراتيجية ابن سينا فارما تهدف إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة للإيرادات والربحية من خلال 4 محاور.

وهي النمو المستدام ، الاستخدام الأمثل للموارد، الاستثمار والتحول الرقمي.

حيث تقدم ابن سينا فارما خدمات ابتكارية ينعكس مردودها الإيجابي على مختلف عناصر سلسة القيمة بسوق الأدوية المصري.

وهو مابدأته الشركة عبر تطبيق ابن سينا فارما المخصص للصيدليات.ويتيح التطبيق للصيدليات إرسال طلبات الشراء إلكترونيا، ومتابعة كافة أعمالها مع الشركة.

وعلى جانب آخر، طورت ابن سينا فارما منصة رقمية مماثلة خاصة بالموردين ، والتي ستساهم أيضا في تعزيز مبيعات الموردين من خلال إتاحة المزيد من التقارير والمعلومات.

وأفصحت الشركة سابقا عن إصدار تقريرها الأول للاستدامة، والذي يوضح كيفية إدارة ابن سينا فارما لتأثيراتها الاجتماعية والبيئية على أصحاب المصالح والمجتمعات التي تعمل بها، والذي يؤكد أهمية الاستدامة بالنسبة لابن سينا فارما.