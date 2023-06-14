«ابن سينا فارما»: القيمة السوقية للشركة 61 مليون دولار

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«ابن سينا فارما» عن وصول القيمة السوقية للشركة 61 مليون دولار، وحققت مبيعات بلغت 720 مليون دولار، وصافي أرباح 6 ملايين دولار، وأصول بلغت 416 مليون دولار.

جاء ذلك بعد اختيار مجلة فوربس الشرق الأوسط، شركة ابن سينا فارما للأدوية، من ضمن أفضل 50 شركة مدرجة فى البورصة المصرية لعام 2023 وفقًا لمعايير المبيعات والقيمة السوقية وصافي الأرباح ومجمل الأصول.

نسبة 23.9% من الحصة السوقية لسوق توزيع الدواء في مصر

وحافظت الشركة على نسبة 23.9% من الحصة السوقية لسوق توزيع الدواء في مصر خلال الربع الأول من عام 2023 بزيادة 2.6٪ نفطة أساس مقارنة بحصتها السوقية خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتضم القائمة أقوى وأكبر الشركات في مصر، وأكثرها قوة ونجاحًا في قطاعاتها، والتي تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.

ووفقًا للقائمة التي نشرتها فوربس، احتلت شركة ابن سينا فارما، التي يشغل الدكتور محسن محجوب، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لها، المركز السابع والأربعين على مستوى الشركات المصرية.

وأشارت فوربس إلى أن الاضطرابات العالمية، كالحرب الروسية الأوكرانية، أثرت على القيم السوقية للشركات في مصر على مدار الأشهر الماضية، ولكن على الرغم من ذلك، نجحت عدد من الشركات المصرية، من بينها ابن سينا فارما، في التواجد بقوة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة مصرية لعام 2023.

تأسست شركة ابن سينا فارما عام 2001، وتتخصص الشركة في توزيع منتجات أكثر من 350 شركة دواء من أبرز أسماء صناعة الأدوية على الساحة المحلية والدولية، وتخدم أكثر من 50 ألف عميل من صغار الموزعين و الصيدليات والمستشفيات العامة والخاصة والوحدات الصحية المنتشرة بجميع المحافظات المصرية. وتمتلك الشركة أسطول شاحنات يضم حوالي 750 شاحنة تجارية.

وتقدم شركة ابن سينا فارما باقة خدمات متنوعة لمجموعة كبيرة من الموردين، بما في ذلك خدمات إدارة مستودعات التخزين وشبكات الدعم اللوجيستي لصناعة الدواء فضلاً عن تطوير وتنفيذ حلول التسويق التي تستهدف قاعدة بيانات المستهلكين بشتى أنحاء الجمهورية.

كما تتخصص الشركة في تقديم خدمات تلقي الطلبيات وتوصيلها للعملاء، وهي أول شركة تستحدث نموذج المبيعات الهاتفية في مجال توزيع الأدوية بمصر. وتحظى شركة ابن سينا فارما بفريق عمل يربو على 6000 موظفًا لخدمة عملائها من خلال المقرات التشغيلية الموزعة على 64 موقعًا في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تهدف الشركة إلى إثراء حياة العملاء بالتأكد من حصولهم على المستحضرات الدوائية فائقة الجودة وتم قيدها بالبورصة المصرية عام 2017 .