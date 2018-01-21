ابن سينا فارما: ارتفاع الحصة السوقية تجاوز توقعاتنا خلال 2017

رجب عزالدينقالت شركة "ابن سينا فارما"، إن الحصة السوقية لها فى مصر ارتفعت من 16.8% عام 2016، إلى 19.2% خلال عام 2017.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن ذلك الارتفاع فى الحصة السوقية تفوق على توقعات الشركة المشار إليها بتقرير القيمة العادلة عن عام 2017 والبالغة 18.8%.ونوهت

رجب عزالدين

قالت شركة “ابن سينا فارما”، إن الحصة السوقية لها فى مصر ارتفعت من 16.8% عام 2016، إلى 19.2% خلال عام 2017.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن ذلك الارتفاع فى الحصة السوقية تفوق على توقعات الشركة المشار إليها بتقرير القيمة العادلة عن عام 2017 والبالغة 18.8%.

ونوهت الشركة إلى أن تلك البيانات مستقاة من تقارير “إى أم إس” أكبر شركة عالمية متخصصة فى تقارير وأبحاث سوق الدواء.

واعتبرت التقارير شركة ابن سينا فارما، الأسرع نموًا فى الخمس سنوات الماضية، بالنسبة لمبيعات الدواء للصيدليات، واعتبرتها ثانى أكبر شركة لتوزيع الدواء بالسوق المصرية منذ عام 2014.

وأقرت البورصة المصرية، في نوفمبر الماضي، قيدًا مبدئيًا لأسهم شركة ابن سينا فارما برأسمال مصدر 168 مليون جنيه، موزعًا على 672 مليون سهم، بقيمة اسمية 25 قرشًا للواحد، على 3 إصدارات.

وأعلنت البورصة، مطلع ديسمبر الماضي، تنفيذ الطرح العام والخاص لسهم ابن سينا فارما بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر 269.3 مليون سهم بنسبة 40.09% من رأس المال، وبدأ التداول على السهم اعتبارًا من جلسة 12 ديسمبر الماضى.

