ابن سينا تنفذ مشروعين بتكلفة مبدئية مليار جنيه

رضوى عبد الرازق تعتزم شركة إبن سينا للقرى والفنادق السياحية، بدء تنفيذ مشروعين، أحدهما سكنى والأخر فندقى، خلال النصف الثانى من 2018، باستثمارات مبدئية مليار جنيه. وقال المهندس عاطف إبراهيم، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة بدأت إعداد التصميمات الخاصة بالمشروعين، موضحا أن الأول يقام بمدينة الس

رضوى عبد الرازق

تعتزم شركة إبن سينا للقرى والفنادق السياحية، بدء تنفيذ مشروعين، أحدهما سكنى والأخر فندقى، خلال النصف الثانى من 2018، باستثمارات مبدئية مليار جنيه.

وقال المهندس عاطف إبراهيم، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة بدأت إعداد التصميمات الخاصة بالمشروعين، موضحا أن الأول يقام بمدينة السادس من أكتوبر، عبارة عن مشروع سكنى عمرانى متكامل، على مساحة 12 فداناً، وتبلغ استثماراته المبدئية حوالى 700 مليون جنيه، ويشمل وحدات إسكان متوسط، بمساحات تبدأ من 90 متراً.

كما سيشمل خدمات تجارية ومساحات خضراء، لتلبية الاحتياجات الرئيسية للعملاء، مشيراً إلى التركيز على تنفيذ وحدات سكنية، تخاطب شرائح متوسطى الدخل وما فوق المتوسط، والتى تمثل غالبية الطلب الحالى .

وقال إن المشروع الثانى، عبارة عن سكنى سياحى فندقى، ويقام بمدينة الغردقة على مساحة 60 ألف متر، وتبلغ استثماراته المبدئية 300 مليون جنيه، ويشمل وحدات بمساحات تبدأ من 50 متراً، وخدمات تلبى احتياجات العملاء.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف خلال الصيف المقبل، تسليم 650 وحدة من مشروع سيسليا لاجونز، بمحافظة مطروح، ضمن المرحلة الأولى التى تشمل أيضا ًخدمات تجارية على مساحة 3 أفدنة، وأكوا بارك على مساحة 8 أفدنة، وقال إن الشركة أرجأت بدء تسويق الجزء التجارى لحين الانتهاء من تنفيذه بالكامل، وسيتم طرحه بالتزامن مع اقتراب مواعيد تسليم الوحدات السكنية.

يقع «سيسليا لاجونز» على 123 فدانا، ويضم خدمات متنوعة، ومن المتوقع أن تضم المرحلة الثانية حوالى 410 وحدات، والثالثة 310 وحدات وفنادق .

ولفت إلى أن الشركة تستعد خلال العام الجارى، للمشاركة فى العديد من المعارض العقارية المحلية والخارجية، بهدف الترويج لمشروعاتها، موضحا أنها استطاعت تحقيق مبيعات جيدة من مشاركتها فى عدة معارض خلال 2017، خاصة بين شريحة المصريين العاملين بالخارج.