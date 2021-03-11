«ابن سينا» : تعاقد «باير» أضاف 48 منتجًا جديدً.. واتفاقية مُنتظرة خلال 2021

قال محمد شوقي، مدير علاقات المستثمرين بشركة “ابن سينا فارما” إن تعاقد شركة “باير الألمانية” سيُضيف لباقة منتجات الشركة حوالي 48 منتجًا جديدًا منها 34 منتجا دوائيا.

وأضاف، أن حجم منتجات “ابن سينا” الحالية التي تقوم بتوزيعها ارتفعت لتسجل 9548 منتج عقب اتفاقية “باير” لصالح أكثر من 350 مورد محلي وخارجي إلي 43 ألف صيدلية ومستشفي ومنشأة صحية بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفت شوقي في تصريحات خاصة لـ”المال” إلى أن “ابن سينا” تتبني خطة توسعية مع “باير” تستهدف من خلالها إضافة مزيد من المنتجات الجديدة التي ستقوم الأخيرة بطرحها خلال الفترات المقبلة.

محمد شوقي: حصتنا بسوق توزيع الصيدليات تصل 22.8% و1% نموًا مستهدف بنهاية العام

وأوضح أن “باير” تعتزم تعزيز تواجدها بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة بطرح مزيد من المنتجات الجديدة لها، لافتًا إلى أنها تستهدف نمو مبيعات صحة المستهلك بنسبة 30% بنهاية 2021 محليًا.

وأشار أن تلك الاتفاقية تُعد أول تواجد قوي لـ”باير الألمانية” بالسوق المحلية، موضحًا أن منتجات الشركة كانت تُطرح بشكل محدود سابقًا في مصر .

وأشار مدير علاقات المستثمرين، إلي أن قطاع الأدوية محليًا يُعد من أكثر القطاعات الجاذبة في الفترة الحالية، لعدد كبير من الشركات الخارجية، بدعم من توجيهات الدولة لتنمية القطاع وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .

وعلى صعيد آخر، كشف محمد شوقي، أن “ابن سينا” تستهدف إتمام تعاقد جديد بنهاية العام دون الإفصاح عن تفاصيل.

وأشار إلى أن حصة “ابن سينا” بسوق توزيع الصيدليات فقط سجلت 22.8% بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، موضحًا أنها تستهدف معدل نمو بنسبة 1% كل عام.

يُذكر أن “المال” كانت نشرت مؤخرًا أن “ابن سينا” تعتزم ضخ استثمارات في حدود 180 مليون جنيه العام الجاري، في مجال تحولها الرقمي وإضافة فروع جديدة وتطوير الحالية .

وكانت “ابن سينا” كانت قد حققت تراجعًا فى أرباحها خلال العام الماضي وسجلت 224.6 مليون جنيه مقارنة بـ 328.7 مليون جنيه بعام 2019 السابق لهُ .

وتعمل “ابن سينا” فى مجال توزيع الأدوية، وتوزع هيكل ملكية الشركة وفقًا لآخر افصاح لها بنسبة %12.58 لصالح بنك فيصل الإسلامى، وبنحو %8.70 لصالح البنك الأوروبى، وبنسبة %5 لصالح المساهم عمر محمد عبد الجواد، إلى جانب مساهمات أخرى بنسبة اقل من %5 وآخرى للتداول الحر بالبورصة المصرية.