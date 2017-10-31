ابن سينا تطرح 25% من أسهمها بالبورصة فى نوفمبر

فاروس مستشار مالي مستقل.. وبلتون تُحدد موعد التداول 11 ديسمبر المقبلأحمد عليعلمت " المال " من مصادر مطلعة أن شركة "ابن سينا" لتوزيع الأدوية ستنفذ خطة طرح 25 % من أسهمها بالبورصة المصرية خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن تضمن الحصة المطروحة تخارجا جزئيا لبعض المساهمين بجانب زيادة رأسمال الشركة.يذك

فاروس مستشار مالي مستقل.. وبلتون تُحدد موعد التداول 11 ديسمبر المقبل

أحمد علي

علمت ” المال ” من مصادر مطلعة أن شركة “ابن سينا” لتوزيع الأدوية ستنفذ خطة طرح 25 % من أسهمها بالبورصة المصرية خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن تضمن الحصة المطروحة تخارجا جزئيا لبعض المساهمين بجانب زيادة رأسمال الشركة.

يذكر أن شركة “ابن سينا” أعلنت في نهاية يوليو الماضي، عن تعاقدها مع شركة “بلتون القابضة” لإدارة طرح حصة من الشركة في البورصة، وقد تأسست برأسمال قدره 50 مليون جنيه في عام 2005.

وأوضحت المصادر أن الحصيلة المتوقعة من طرح “ابن سينا” بالبورصة ستتخطى المليار جنيه، وأن الطرح سيتم ترويجه خارجيًا وسيشهد مشاركة كبيرة من المستثمرين الأجانب.

وأضافت المصادر أن الجمعية العمومية لشركة “ابن سينا” ستُحدد النسبة النهائية لزيادة رأس المال من اجمالي الـ 30% المقرر طرحها خلال اجتماعها اليوم – الخميس – على ان تكون النسبة المتبقية لتخارج بعض المساهمين جزئيًا.

وكشفت أن شركة “بلتون المالية القابضة” – مدير الطرح – حددت 11 ديسمبر المقبل موعدًا لبدء التداول على سهم “ابن سينا” عقب تنفيذ الطرح في نهاية نوفمبر أو مطلع ديسمبر المقبل.

وألمحت الى ان “ابن سينا” كلفت شركة “فاروس” للاستشارات المالية بمهمة المستشار المالي المستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الأولى، قبل إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتوزع هيكل ملكية “ابن سينا” كالآتي : عائلة محجوب بحصة 24% من أسهم الشركة، وعائلة عبد الجواد بحصة 23%، والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية بنسبة 21%، وبنك فيصل الإسلامى بنسبة 16%، فيما تتوزع الحصة المتبقية والبالغة 16% على عدد من المساهمين من بينهم فريق الادارة العليا بالشركة.

“إبن سينا فارما” تقوم بتوريد المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل لأكثر من 30 الف عميل منها سلسلة متاجر التجزئة والصيدليات المستقلة، وتجار الجملة، ويبلغ عدد الأوامر الشهرية للتوريدات بنحو 37 الف أمر، ويستحوذ كل من بنك فيصل الاسلامي وبنك التعمير الأوروبي EBRD على هيكل ملكية الشركة – دون توضيح لنسب الاستحواذ – فيما تقوم بتوزيع الأدوية لنحو 360 شركة انتاج ادوية العامة والخاصة.