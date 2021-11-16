«ابن سينا» تضخ 120 مليون جنيه فى ذراعها الاستثمارية «AIM»

ضخت شركة «ابن سينا فارما» استثمارات مؤخرًا بقيمة 120 مليون جنيه فى «AIM» ذراعها الاستثمارية التى أُسستها حديثًا خلال 2021.

قال محمد شوقى، مدير علاقات المستثمرين بشركة «ابن سينا فارما»، إنها أسست خلال العام الجارى «AIM» كذراع للاستثمار المباشر، تضم تحت مظلتها باقى الشركات التابعة برأسمال مُصدر 300 مليون جنيه.

وأشار، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن «ابن سيناس استثمرت حوالى 120 مليون جنيه فى شركة «AIM» بغرض توجيهها للشركات التابعة، والتى تتضمن «رامب للخدمات اللوجستية»، و«ديجى لخدمات التكنولوجيا»، إلى جانب شركة للاستثمار فى مجال الرعاية الصحية.

وعلى صعيد «رامب للخدمات اللوجيستية»، قال شوقى إنها تُخطط لاستثمار 440 مليون جنيه خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن «رامب» اتفقت مع شركة «أوركيد الكويتية» على إنشاء مخزن جديد فى منطقة العاشر من رمضان على مساحة 31 ألف متر، لافتًا إلى أن كل التعاقدات الحالية للكيان الأم “ابن سينا” ستنتقل بالتبعية للشركة الجديدة.

وكشف أن «رامب» تعتزم افتتاح المخزن الجديد خلال الربع الأول من عام 2023، لافتًا إلى أن الشركة ستبحث خلال العام المقبل التعاقد على تدشين مخازن أخرى بحجم استثمارات متوسطة مقارنة باستثمارات المخزن الحالى.

وتمكنت «ابن سينا فارما» من زيادة مبيعاتها خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجارى، لتُحقق 15.7 مليار جنيه، مقارنة مع 13.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، كما تمكنت من تحقيق نمو فى صافى أرباح الفترة بنسبة %21 وسجلت 242 مليون جنيه مقارنة مع 200.6 مليون جنيه.

وتعليقًا على ذلك، قال شوقى إن الشركة اتبعت خلال الفترات الماضية استراتيجية تقليل المصاريف للتمكن من تحقيق صافى ربح جيد.

ولفت إلى أن أداء الشركة المتميز خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجارى، سيمهد الطريق لتحقيق المزيد من معدلات النمو خلال الفترة المتبقية من العام الجارى، خاصة مع استمرار نمو قطاع الصيدليات بسوق الأدوية المصرية بفضل حالة التعافى الجزئى التى تشهدها السوق، مقارنة بالتحديات التى شهدتها خلال العام السابق نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن نتائج الربع الثالث جاءت متوافقة مع تقديرات الإدارة المستهدفة منذ بداية العام، لافتًا إلى أن استراتيجية الشركة مبنية على 4 محاور، وهي: النمو، والاستخدام الأمثل للموارد، والتحول الرقمى، والاستثمار.

وأضاف أنهُ على سبيل المثال تتطلع الإدارة إلى تقليص معدل نمو المصروفات التشغيلية إلى %5 خلال عام 2021، مقابل %20 خلال العام السابق.

وفيما يتعلق بمحور التطور الرقمى، قال إن الشركة بدأت حركتها بالنشاط من خلال تطبيق «ابن سينا فارما» المخصص للصيدليات، ويتيح لها إرسال طلبات الشراء إلكترونيا ومتابعة كل أعمالها من خلال التطبيق.

وأوضح أن الشركة تعتزم إطلاق نظام لإدارة الصيدليات، وهو عبارة عن منظومة تكنولوجية تسمح للعملاء بدمج أنظمة صيدلياتهم مع المنصة الرقمية التابعة للشركة، مما سيثمر عن تعزيز المبيعات وتحسين عمليات الإمداد والتوريد.

ومن جانب آخر، كشف أن الشركة طورت منصة رقمية خاصة بالموردين، والتى ستساهم فى تنويع مصادر الإيرادات.