ابن سينا تسوِّق 78% من سيسيليا لاجونز الساحل الشمالي

محمود زكي قال أحمد زكريا مدير مبيعات شركة ابن سينا للفنادق والقرى السياحية أن الشركة نجحت في تسويق ما يقارب من 78% من مشروع سيسيليا لاجونز بالساحل الشمالي، ويقع في منطقة خليج الجراولة بالقرب من البوابة الأولى لمدينة مرسى مطروح. وأضاف زكريا في تصريحاته لـ"المال" أن المشروع يقام عل

محمود زكي

قال أحمد زكريا مدير مبيعات شركة ابن سينا للفنادق والقرى السياحية أن الشركة نجحت في تسويق ما يقارب من 78% من مشروع سيسيليا لاجونز بالساحل الشمالي، ويقع في منطقة خليج الجراولة بالقرب من البوابة الأولى لمدينة مرسى مطروح.



وأضاف زكريا في تصريحاته لـ”المال” أن المشروع يقام على مساحة 123 فدانًا، بحجم منشآت تبلغ نسبته حوالي 20% من المساحة الإجمالية، بينما تحتوي النسبة الأكبر من المشروع والتي تصل نسبتها إلى 80% على مساحات خضراء وكذلك البحيرات الصناعية، بالإضافة إلى الخدمات.

وأشار أن الشركة بدأت العمل في المشروع منتصف 2016 الماضي، لافتا إلى أن معدل التنفيذ يسبق الجدول الزمني للمشروع، الذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث ينتهي تسليم المشروع بنهاية عام 2021.

ولفت إلى أن أسعار الوحدات في المشروع تبدأ من 640 ألف جنيه تصل إلى 4.2 مليون للفيلات بأنظمة تقسيط مميزة تبدأ من 5 سنوات بمقدمات من 15% إلى 30%، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 500 مليون جنيه.



وتابع أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا في أسعار الوحدات مؤكدًا أن ذلك الأمر طبيعي نتيجة عوامل كثيرة ومنها ارتفاع أسعار مواد البناء بالإضافة إلى تكلفة النقل للمعدات وكذلك زيادة أجر العمال.

وأشار مدير مبيعات الشركة إلى أن سيسيليا لاجونز تحتوي على ما يقرب من 2000 وحدة بمختلف أنواعها كالشاليهات والفيلات، مشيرًا إلى أن المشروع يحتوي على خدمات تناسب جميع الأعمار حيث يحتوي على أول ممشى سياحي بالساحل الشمالي، بالإضافة إلى أن الشركة اعتمدت في تنفيذ المشروعات على التصميمات الحديثة سواء كان من التصميم الخارجي للوحدات أو التقسيم الداخلي لها.

وأكد أن المشروع يحتوي على فندق خمس نجوم بالإضافة إلى ملاعب للجولف وكذلك مطعم بانوراما كبير على الشاطئ، مشيرًا إلى أن القرية تحتوي على شاطئ مخصص للسيدات على مساحة 100 متر، موضحا أن طول الشاطئ يصل إلى 1000 متر.