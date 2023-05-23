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«ابن سينا» تسجل نموًا في صافي الأرباح بنسبة 22.7% خلال الربع الأول

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ارتفع إجمالي إيرادات ابن سينا فارما، بنحو 28.3%، خلال الربع الأول من 20

«ابن سينا» تسجل نموًا في صافي الأرباح بنسبة 22.7% خلال الربع الأول
جهاد سالم

جهاد سالم

12:05 م, الثلاثاء, 23 مايو 23

اعتمد مجلس شركة ابن سينا فارما، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

وأظهرت القوائم المجمعة لشركة ابن سينا فارما، نمو صافي الأرباح بنسبة 22.7%، خلال 3 أشهر لتسجل 72.16 مليون جنيه مقابل 58.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وارتفع إجمالي إيرادات ابن سينا فارما، بنحو 28.3%، خلال الربع الأول من 2023، ليسجل 6.84 مليار جنيه، مقابل 5.33 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة تحقيق نمو في صافي الأرباح بنحو 43%، لتصل إلى 81.9 مليون جنيه ، مقابل 57.26 خلال الفترة المقارنة.

ووافق مجلس إدارة ابن سينا فارما على تحويل بعض الأصول من مشروعات تحت التنفيذ إلى أصول محتفظ بها لغرض البيع.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:05 م, الثلاثاء, 23 مايو 23