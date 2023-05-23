«ابن سينا» تسجل صافي ربح 72.5 مليون جنيه خلال الربع الأول

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ابن سينا فارما صافي ربح قدره 72.5 مليون جنيه للربع الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 22.2% على أساس ربع سنوي.

أعلنت شركة ابن سينا لتوزيع الأدوية عن نمو الإيرادات بنسبة 28% عن عام 2020 على خلفية مكاسب الحصة السوقية بهامش إجمالي قدره 8٪ في الربع الأول للمرة الأولى منذ الإدراج في البورصة المصرية.

أعلنت اليوم شركة ابن سينا فارما عن نتائجها المالية المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، في إفصاح للبورصة المصرية، إذ بلغت الإيرادات 6.84 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 28.3% .

وبلغ إجمالي الربح 546.4 مليون جنيه، مرتفعا بنسبة 38.1% على أساس ربع سنوي بنسبة هامش ربح إجمالي بنسبة 8.0٪ مقابل 7.4% في العام السابق.

كما تمكنت شركة ابن سينا فارما من احتلال المركز الأول كأكبر موزع للأدوية في مصر.

تجاوز إجمالي إيرادات ابن سينا فارما 7 مليارات جنيه

كما تجاوز إجمالي إيرادات ابن سينا فارما 7 مليارات جنيه للمرة الأولى وحصة سوقية تبلغ 23.9%.

وسجل هامش إجمالي الربح 8% مدفوعا بانخفاض الخصم النقدي الممنوح للعملاء وتحسن الخصم النقدي الممنوح من الموردين، وتحقق فوائد وفورات الحجم حيث تجاوز معدل نمو الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) معدل نمو كلا من إجمالي الربح والإيرادات.

ورغم تأثير تخفيض قيمة العملة والتضخم المرتبط به الذي وصل إلى 32.7% بحلول مارس 2023 والذي أثر على معظم عناصر التكلفة (المواد الاستهلاكية والتعبئة والمطبوعات)؛ تتبنى شركة ابن سينا فارما سياسات متحفظة أبقت معدل نمو النفقات التشغيلية عند مستوى يبلغ 6.9% فقط مدفوعا بمبادرات ضبط النفقات التشغيلية المتمثلة في الرواتب وتكلفة الكهرباء ومواد التعبئة ونظام إدارة النقل (TMS) والمطبوعات.

ارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بنسبة 69.2٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 281.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مع إغلاق هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) عند 4.1%.

حصة الشركة السوقية خلال الربع الأول من العام التي بلغت 23.9%

وقد انعكس ذلك على حصة الشركة السوقية خلال الربع الأول من العام التي بلغت 23.9% بزيادة 2.6% نفطة أساس مقارنة بحصتنا السوقية خلال نفس الفترة من العام السابق.

ان احتلال ابن سينا فارما صدارة الترتيب كأكبر شركة لتوزيع الدواء في مصر هو دليل هلي التزامنا بتقديم الخدمات لعملائنا من الصيدليات والمستشفيات والهيئات الحكومية والخاصة و كذلك شركات تصنيع الدواء المحلية و الأجنبية بأعلى كفاءة ممكنة و لذلك نتوجه لهم بالشكر علي الدعم المستمر و الثقة في ابن سينا فارما مع التعهد بالاستمرار في التطور المستمر.

كما نجحت الشركة في تحسين التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية ليسجل 542 مليون جنيه مقارنة 851 مليون جنيه بتحسن قدره 309 مليون جنيه هذا و تتوقع الإدارة أن تتحول التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية الي رقم موجب بنهاية العام .

و علي الرغم من التأثير السلبي لارتفاع سعر الفائدة علي ارتفاع تكلفة التمويل الا أن جهود الإدارة في العمل علي تشغيل أو بيع الأصول المتاحة للبيع بالإضافة الي الاتفاقيات مع مصنعي الأدوية علي مد فترات السداد و التركيز علي القطاعات التي تتعامل بالسداد النقدي سوف يعمل علي خفض جزء من تكلفة التمويل.

الجدير بالذكر أن إجمالي مبيعات السوق المصرية قد سجلت 41.5 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2023وفقا لتقرير IQVIA بنسبة 13.2٪. عن العام السبق مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة في متوسط سعر البيع (ASP).

نمو إيرادات ابن سينا 28% خلال 2023

سجلت نسبة صافي الديون الي حقوق الملكية 2.89 مرة مقارنة 2.16 مرة خلال العام السابق نتيجة لنمو إيرادات الشركة 28٪ خلال 2023 بالإضافة الي انخفاض رقم حقوق الملكية المسجل خلال الربع الأول من 2023 نتيجة التوزيعات النقدية التي قامت بها الشركة بناء على قرار الجمعية العامة

إضافة الي تنفيذ شراء أسهم خزينة بحد أقصي 10% من اجمالي أسهم الشركة لدعم سعر سهم الشركة في البورصة وكذلك تعزيز ثقة المستثمرين في الشركة.