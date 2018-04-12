ابن سينا تستهدف 48 مليون جنيه مبيعات للعربية للأدوية

شريف عمر:وافق مجلس إدارة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية على التعاقد مع شركة ابن سينا فارما، على تحقيق مستهدف بيعى بقيمة 48 مليون جنيه، تتولى من خلاله الأخيرة بيع منتجات الأولى خلال العام المالى المقبل.وقالت العربية للأدوية، فى بيان لإدارة البورصة، إنها وافقت على منح خصم إضافى 2% عل

شريف عمر:

وافق مجلس إدارة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية على التعاقد مع شركة ابن سينا فارما، على تحقيق مستهدف بيعى بقيمة 48 مليون جنيه، تتولى من خلاله الأخيرة بيع منتجات الأولى خلال العام المالى المقبل.

وقالت العربية للأدوية، فى بيان لإدارة البورصة، إنها وافقت على منح خصم إضافى 2% على إجمالى المبيعات لصالح ابن سينا، فى الفترة من مارس إلى يونيو الماضى، فى حالة تحقيقها القيمة المستهدفة بقيمة 25 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنها وافقت على العرض المقدم من شركة فارما أوفرسيز، لبيع مستحضرات بقيمة 8 مليون جنيه، فى الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين.

ووافقت إدارة العربية على تحقيق مستهدف بيعى بقيمة 75 مليون جنيه، لدى شركة المتحدة للصيادلة خلال العام المالى المقبل، كما تم الموافقة على منح المتحدة خصم إضافى 2% فى حالة تحقيق المستهدف خلال العام المالى الحالى.

كما وافق المجلس على استصدار وثيقة أمان للعاملين بالشركة، بحد أقصى 500 جنيه.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى، ارتفاع أرباحها بنسبة 58% لتحقق أرباحاً قبل الضرائب خلال الفترة بلغت 37.07 مليون جنيه، مقابل 23.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 296.5 مليون جنيه، مقابل 253.5 مليون جنيه.

وتستهدف العربية ضخ استثمارات بقيمة 58 مليون جنيه، بهدف إحلال وتجديد ماكينات المصنع، وإضافة مزيد من خطوط الإنتاج، فيما تستهدف تحقيق صافى ربح 38 مليون جنيه، فى العام المالى المقبل.