«ابن سينا» تتصدر شركات توزيع الأدوية خلال النصف الأول بحصة سوقية 24%

أظهرت بيانات شركة IQVIA، تصدر شركة ابن سينا فارما، شركات توزيع الأدوية خلال 6 أشهر الأولي من 2023، وخلال شهر يونيو منفردا.

وبلغت الحصة السوقية لشركة ابن سينا فارما، نحو 24%، من سوق توزيع الأدوية، والتي تشمل مبيعات الصيدليات والمخازن والمستشفيات العامة والخاصة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما احتلت ابن سينا فارما صدارة شركات توزيع الأدوية، في قطاع الصيدليات والمخازن خلال 6 أشهر، بحصة سوقية 24.39%.

وبلغت الحصة السوقية لشركة ابن سينا فارما خلال شهر يونيو منفردا 25.31%.

جدير بالذكر أن إجمالي سوق الداء والذي يشمل الصيدليات والمخازن والمستشفيات العامة والخاصة، قد حقق نموا بنحو 18.9%، خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري 2023.