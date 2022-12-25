ابن سينا تبدأ إجراءات خفض رأس المال 21.4 مليون جنيه بإعدام أسهم خزينة

وافق مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما علي السير في إجراءات خفض رأس المال بقيمة 21.4 مليون جنيه.

وأفصحت شركة ابن سينا في بيان لإدارة البورصة ، عن موافقة مجلس الإدارة في إجراءات خفض رأس المال من خلال إعدام أسهم خزينة.

وكذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض.

وأشارت ابن سينا إلي خفض رأس المال المصدر من 279.04 مليون جنيه ، إلي 257.6 مليون جنيه.

وذلك من خلال إعدام أسهم الخزينة التي مر على شرائها 3 أسهم بإجمالي 85.6 مليون سهم تمثل 7.6% من إجمالي رأسمال الشركة.

ونوهت ابن سينا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار إعدام باقي أسهم الخزينة بواقع 22.56 مليون سهم.

وذلك عقب مرور 3 أشهر على شرائها وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.