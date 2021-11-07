ابن سينا تؤسس «رامب» لاستثمار 440 مليون جنيه في الخدمات اللوجيستية

اعلنت شركة ابن سينا فارما ، عن قيام شركة ” AIM ” ذراع الشركة الاستثماري بتأسيس شركة رامب للخدمات اللوجيسية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الوجيسيتة للغير .

وقالت الشركة في بيان لادارة البورصة ان الشركة الجديدة ستقوم بانشاء مخزن ضخم ، بخطة توسعية تصل الي 440 مليون جنيه ، وستقوم ابن سينا فارما بنقل نشاط تقديم الخدمات اللوجيستيه للغير للشركة الجديدة بنسبة 99%.

ولفتت ابن سينا الي ان شركة رامب تمتلك مناطق لوجيسيته في موقعين ، وكجزء من خطتها التوسعية قامت رامب بتوقيع عقد مع شركة اوركيد الكويتية المصرية للاستثمار العقاري لتدشين مخزن بالعاشر من رمضان ، على مساحة 31 الف متر .

جديد بالذكر ان شركة ابن سينا فارم تأسست عام 2001 ، وتقوم بتوزيع اكثر من 350 شركة أدوية ، وتخدم اكثر من 46 الف عميل من الصيدليات والمستشفيات العامة والخاصة والوحدات الصحية .

واسست ابن سينا فارما ذراعها الاستثماري “AIM” برأسمال مصدر 300 مليون جنيه في اطار خطتها التوسعية في قطاع اللوجيستيات والتحول الرقمي وقطاعات أحري.