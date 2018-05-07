ابن رشد (2) الحركة السياسية وتأثيرها في الثقافة

أحصى المؤرخون، ولا سيّما المستشرقون، عِلل الحركات الثقافية بالمغرب عامة غير علّتها الحقيقية، وهى بالإيجاز فيما يقول الأستاذ العقاد ظهور الدعوة الفاطمية فى شمال إفريقيا.

فظهور هذه الدعوة فى المغرب- غَيَّرَ كثيرًا من وجهات الثقافة والسياسة، وكان هذا هو الأثر المباشر فيما شغل الأوروبيين بعد ذلك خلال القرون الوسطى من موضوعات الفلسفة الدينية.

والدعوة الفاطمية هى الدعوة الإسماعيلية.

وكان الإسماعيليون يشتغلون بالفلسفة ويرجحون مذهب الأفلاطونية الحديثة للفيلسوف أفلوطين (205 – 270 م) plotinus الذى ولد بإقليم أسيوط فى مصر، وألقى دروسه فى الإسكندرية ثم روما. ومن أتباعهم الذين نشروا مذهبهم إخوان الصفاء أصحاب الرسائل المنسوبة إليهم، ومنهم مسلم بن محمد الأندلسى الذى نقل مذهبهم إلى الأندلس.

وقد شاع مذهب الإسماعيلية شرقًا وغربًا فى العالم الإسلامى من جبال الأطلس إلى تخوم الهند وآسيا الوسطى، وتحدث ابن سينا بأن أباه ممن أجابوا دعوة المصريين ويعد من الإسماعيليين، وسمع منهم ذكر النفس والعقل على مذهبهم، كذلك أخوه، وكان بينه وبين أبيهما تذاكر، دعواه أحيانًا إليه حيث كان يجرى على لسانهما ذكر الفلسفة والهندسة.

وكان من آثار هذه الدعوة فى المغرب، أن الخليفة الأموى بالأندلس عبد الرحمن الناصر (300 /350هـ – 961/912 م )- تلقب بالخلافة بعد إطلاق هذا اللقب على خلفاء الفاطميين. وقد رأينا كيف أن خَلَفَه الحكم الثانى المستنصر بالله- نافس خلفاء الفاطميين- فضلاً عن العباسيين- فى الاشتغال بالفلسفة والعلوم، وفى تقريب الحكماء والأدباء، وأن هذا الخليفة أنفذ إلى إفريقيا جيشًا قويًّا لتوطيد سلطانه فى مراكش.

أما دولة الموحدين، فقد كان الخطر عليهم من الدعوة الفاطمية أو الإسماعيلية أشد وأقرب، فقابلوا دعوتهم بمثلها، واجتهدوا فى تعرف مذاهبهم الباطنية، وكان رئيسهم « محمد بن تومرت » من قبيلة « مصمودة » البربرية، ولكنه كان يتلقب بالمهدى وينتمى إلى آل البيت، وممن ينكرون نسب الفاطميين.

وعلى ذلك فقد برز الموحدون إذن للفاطميين أو الإسماعيليين ونافسوهم، حتى فى النسب والدعوة المهدية.

وقد تم لابن تومرت- فيما يورد الأستاذ العقاد- ما أنبأ به أستاذه أبو حامد الغزالى، فأقام دولة الموحدين وندب لها صاحبه عبد المؤمن على الكومى (554/558 هـ 1129/1162 م) ثم خلفه ابنه يوسف ثم ابنه يعقوب وتلقب بالمنصور بالله (580/595هـ 1184/1198 م) وهو الذى اقترح على ابن رشد تفسير كتب أرسطو طاليس وشرح مذاهب الفلسفة.

وانتسب مؤسس دولة الموحدين إلى آل البيت كما ينتسب الفاطميون أو الإسماعيليون، وتلقب مثلهم بالمهدى، وقال عنه مريدوه- وابن خلكان فى وفيات الأعيان- إنه أحد الأعلم بأسرار النجوم وعلوم الجفر والتنجيم، وعلم الجفر هو علم الحروف ويدعى أصحابه أنهم يعرفون به الحوادث إلى انقراض العالم. وأن محمد ابن تومرت وقر فى نفسه أنه سوف يكون القائم بأول الأمر، والمستخلص من ذلك هو فى الأساس- استعداد الموحدين للفاطميين أو الإسماعيليين بمثل سلاحهم وبمثل دعواهم.

وعلى ذلك فالعلوم التى كانت مقبولة عند دولة الموحدين، قد تتناقض وتتنافر، ولكنها تلتقى فى مقصد واحد هو لزومها للمناجزة والمناظرة بين الفريقين.

ويرى الأستاذ العقاد أنه برغم البون الشاسع بين الغزالى وابن حزم فى مذاهب النظر والمعرفة- إلاَّ أنهما يلتقيان فى كراهة الباطنية. فالغزالى يفند أقوالهم فى الإمامة، وابن حزم يقابل ويحرم بمذهب «الظاهرية » ما يسلكه الفاطميون أو الإسماعيليون من اعتبار التأويل أصلاً من أصولهم.

وكان ابن حزم إلى ذلك- شديد التعصب للأمويين، ولكنه لا يظهره لغير الأخصاء، بينما كان يظهر النقمة على الفاطميين الإسماعيليين، وفى كتابه « جمهرة أنساب العرب » أنكر على الإسماعيليين انتسابهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، ومن ثم إلى فاطمة الزهراء.

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« كانت دولة الموحدين- فيما يقول الأستاذ العقاد- أول دولة إفريقية تقف أمام الفاطميين موقف المناظرة فى السياسة والثقافة. أما قبل ذلك فالدولة الصنهاجية فى تونس كانت تتولى الأمر بإذن الفاطميين من القاهرة، ودولة الملثمين أو المرابطين التى نازعتها السلطان فى المغرب الأقصى- لم تكن تدرس حين نشأنها شيئًا من الثقافة أو من الدين، ومضى عليها زمن وهى مشغولة بحرب القبائل البربرية والسودانية التى بقيت على الجاهلية، ولم يكد يستقر بها القرار على عهد يوسف بن تاشفين حتى شغلت بالجزيرة الأندلسية واستقدمها ملوك الطوائف إلى الأندلس لنجدتهم فى حربهم مع ألفونس السادس ملك أرجوان، وانصرفت جهودهم إلى هذه الناحية، وظلوا كذلك على عهد علىّ بن يوسف بن تاشفين حتى زالت دولتهم ولمّا ينقض على وفاة هذا الأمير أكثر من سنتين، وكان منهجهم فى شئون الثقافة منهج البداوة فى استنكار كل ما يحسبونه من البدع، ومنه علم الكـلام وبحوث الفقهاء فى الحكمة الدينية، ولهذا أحرقوا كتب الغزالى وهى من أفضل ما كتبه المتكلمون !»

« فالموحدون هم أول من ناظر الفاطميين ( أو الإسماعيليين ) فى إفريقية الشمالية، وأول من تعرف علومهم ومذاهبهم ليغلبهم فى ميدانهم ويقابل دعوتهم بمثلها أو بما ينقضها ويبطلها ».

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ومجمل القول إن تفسير أى حركة ثقافية بمعزل عن عامل الدعوة الإسماعيلية يتعذر عليه الوصول إلى غايته، ويقع فى كثير من الخطأ. ويضرب الأستاذ العقاد مثلاً لذلك بالمناقشات الطويلة حول مصدر الثقافة الإغريقية هل هو إسرائيلى أم عربى، وكان موضع اللبس هنا أن الفيلسوف اليهودى « ابن جبيرول » (1021/1070 م) سبق ابن رشد فى المولد والكتابة، ولكن الواقع أن مصدره للفلسفة الأفلاطونية الحديثة مستمد من المراجع العربية، حتى إنه لم يسلم من أخطائها وهى الخلط بين مذهب أفلوطين ومذهب أرسطو فى الربوبية، فالتبست آراء ابن جبير ول بالآراء الإسلامية وبالآراء المسيحية، حتى حسبه بعضهم من فلاسفة المسيحيين، ولم تتضح الحقيقة إلاَّ فى القرن التاسع عشر من واقع بعض المخطوطات.

ولم يرجع اللبس فقط إلى « ابن جبيرول »، وإنما سبقه الفيلسوف اليهودى « سعديا بن يوسف » الذى اشتهر باسم وظيفته « جاعون »، وقد نشأ هذا الفيلسوف بالفيوم بمصر (892 942 م) وتنقل بين مصر وفلسطين والعراق إبان الدعوة الإسماعيلية واحتدام الجدل بين المتكلمين والمعتزلة، فتتبع مساجلاتهم وطبقها على الديانة الإسرائيلية، وألَّف كتابه « الإيمان والعقل » فى موضوعات الخلق والتوحيد والوحى والقضاء والقدر والثواب والعقاب وغير ذلك من موضوعات علم الكلام.

آنذاك كان للفلسفة فى المغرب رواد قبل ابن رشد، أشهرهم ابن باجة أو ابن الصائـغ (توفى 533 هـ /1138 م)، وكان ابن رشد يومئذ فى الثالثة عشرة، وابن باجة أستاذ أبى الحسن على بن عبد العزيز- على ديدن الكثيرين من أبناء عصره جامعًا بين الأدب والفلسفة والطب، وأشهر الفلاسفة بعده هما الزميلان ابن الطفيل وابن رشد، اللذان اجتمعا زمنًا فى بلاط الموحدين، ومات بعد ابن رشد مع أنه كان أكبر منه سنًّا، ولم يُمتحن المحنة التى نُكِبَ بها ابن رشد!