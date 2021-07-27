«ابني للتطوير العقاري» تقتنص مشروعًا جديدًا في سوهاج الجديدة بمساحة 36 فدانًا

اقتنصت شركة «ابني» للتطوير العقاري قطعة أرض جديدة بمساحة 36 فداناً في مدينة سوهاج الجديدة بنشاط عمراني متكامل، ليكون المشروع الثاني للشركة في المدينة، وذلك من خلال المزايدة التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخراً، في إطار خطة شركة ابني التوسعية الاستراتيجية في إعمار المدن الجديدة بصعيد مصر.

وقال الدكتورعبد الله كامل، رئيس مجلس إدارة شركة ابنى للتطوير العقاري، إن المشروع الجديد هو خطوة ضمن خطة استراتيجية طويلة المدى تضعها الشركة نصب عينيها، وتهدف إلى التعمير والتوسع فى المدن الجديدة، خاصة مدينة سوهاج الجديدة التي تعد الأكثر جذباً للاستثمارات في مجال المشروعات العمرانية المتكاملة، حيث تلقى اهتمامًا لافتًا من شركات التطوير العقارى للحصول على أراضٍ بها.

وأضاف الدكتور عبد الله كامل، أن «ابني» حرصت في مشروع «جريني أفنيو» على اختيار أفضل التصميمات المعمارية الحديثة والمبتكرة بالتعاون مع مكتب المهندس الاستشارى حسين صبور، ومكتب الاستشارى العام «محرم باخوم» وهما من الأسماء التي لها ثقل كبير في مجال التعمير.

ضخ 250 مليون جنيه في الإنشاءات خلال 2021.. ونعتزم تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد

وتستهدف الشركة استثمار 4 مليارات جنيه فى مشروعات عمرانية متكاملة بمدن الصعيد، حيث تجري حالياً دراسة عدة مشروعات وفرص استثمارية فى مدن الصعيد الجديدة، بعد الإقبال الذى لمسته الشركة فور طرح أول مشروعاتها فى مدينة سوهاج الجديدة بنهاية العام الماضى.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم ضخ 250 مليون جنيه في إنشاءات مشروعها الأول بسوهاج الجديدة «جريني إفنيو» حيث انتهت الشركة من بيع كامل وحدات المرحلة الأولى منه، وفتح باب الحجز في المرحلة الثانية، في المشروع الذي يعد صديقًا للبيئة نظراً للتوسع في توفير المساحات الخضراء للعملاء وتقليل حجم الكثافة البنائية بالمشروع واستخدام الطاقة الشمسية وخامات بناء عازلة للحرارة لترشيد استهلاك الكهرباء وخامات عازلة للصوت والحريق.

إسناد إدارة المشروع لشركة متخصصة

كما تم إسناد إدارة المشروع لشركة إدارة متخصصة في إدارة كبري المشروعات السكنية، حيث أكد الدكتور عبد الله كامل علي الاهتمام بالخدمات والمرافق المقدمة لقاني مشروع جريني افنيو بدايه من استخدام القارئ الذكي في دخول الكموبوند والبوابات الإلكترونية المبرمجة بأرقام سيارات السادة الملاك كذلك توفير خدمة المنازل الذكية لمن يرغب علما بأنه البنية التحتية مجهزه لذلك كذلك انشاء تطبيق خاص بقاطني جريني افنيو للحصول علي كافة الخدمات من خلاله.

وكذلك تم طرح المول التجاري الإداري الترفيهي المقام بالمشروع، والذي تم التعاقد مع كبرى شركات الإدارة لتشغيله، وخاصة المنطقة الترفيهية التي تم إسناد إدارتها لشركة «جلوباك للاستثمارات الترفيهية» لتكون متنفس لكافة أهالي سوهاج.

وأكد الدكتور عبد الله كامل، أن شركة ابني تعتزم تسليم مشروع سوهاج الجديدة قبل الموعد المحدد، خاصة في ظل الإقبال الكبير من العملاء على حجز وحدات المشروع، حيث تم دفع عمليات التنفيذ في منطقة العمارات والفيلات، وبنهاية العام الجاري سيكون تم الانتهاء من إنشاء 100 وحدة سكنية بالمشروع.

ولفت إلى أن المستقبل والامتداد العمراني لمحافظة سوهاج يتمثل في مدينة سوهاج الجديدة، والتي توليها الدولة أهمية خاصة بهدف توسيع رقعة العمران في الصعيد، حيث تشهد المدينة إقبالًا من المستثمرين والعملاء على حد سواء خاصة في ظل بدء تنفيذ العديد من المدارس والمستشفيات والجامعات بها، بجانب الأنشطة الصناعية واللوجيستية المقرر إقامتها بالمدينة.

ويضيف الدكتور عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة شركة ابني للتطوير العقاري، أن الدراسات البحثية مع أكبر المكاتب والشركات المتخصصة في دراسات السوق، كشفت عن حجم طلب كبير على الأراضي الاستثمارية في مدينة سوهاج الجديدة وبعكس ما يعتقده البعض بأن مدن الصعيد غير جاذبة للاستثمار، وهو ما يتضح من توجه كبار شركات التطوير العقاري في القاهرة والوجه البحري لتدشين مشروعات في مدن الصعيد الجديدة والتي تعتبر سوق بكر يحتاج للمزيد من الخدمات وأنماط الإسكان المختلفة بجانب المشروعات الخدمية والترفيهية والتي تعد شركة ابني للتطوير لها السبق في تنفيذه هناك.

مشيراً إلى أن هناك فرص نمو كبيرة في مدينة سوهاج الجديدة خلال الخمس سنوات القادمة، حيث تملك المدينة مقومات تجعلها تنافس أفضل التجمعات العمرانية الجديدة خلال السنوات المقبلة.

جدير بالذكر، أن شركة ابني لديها سابقة أعمال كبرى في مجال المشروعات السكنية والتجارية، والتي قدمتها للعملاء وفقاً لأعلى معايير الجودة والالتزام بأكواد البناء المعتمدة، مرتكزة على خبرة 10 سنوات منذ تأسيسها في عام 2011، حيث نفذت 17 مشروعًا سكنيًا بمدينة نصر ومصر الجديدة وسوهاج الجديدة باستثمارات تقترب من 3 مليارات جنيه.

مبيعات مرتفعة بمشروع أجاويد النزهة

وفي السياق ذاته، حققت الشركة نسب تنفيذ مرتفعة في انشاءات مشروع «أجاويد» بمنطقة النزهة بمصر الجديدة، وهو مول تجاري إداري طبي يحتوى على العديد من المساحات، كما يتم بالتوازي الاستعداد لطرح وحدات مولين جديدين بمدينة القاهرة الجديدة، الأول وهو «نيو واي» بمساحة 3900 متر موقع مميز موازي لشارع التسعين الشمالي بمنطقة البنوك .

والثاني هو مول «إيست واي» بمساحة 17000م بحجم استثمارات 2.700 مليار بنشاط إداري وتجاري وطبي بالقرب من طريق السويس الرئيسي بنظام الاستلام الفوري وبأنظمة سداد تناسب كل العملاء.