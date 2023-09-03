«ابني» ترصد مليار جنيه لإنشاء أول مدينة ترفيهية فى سوهاج الجديدة

وقعت شركة ابني للتطوير العقاري بروتوكول تعاون مع شركة “جلوباك للاستثمارات” لإنشاء مدينة ترفيهية بمشروعيها بمحافظة سوهاج الجديدة “جريني افينو” و”ازاليا هاب” .

قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس محمد إسلام المدير التنفيذي بشركة ابني للتطوير العقاري وجلال زايد الرئيس التنفيذي بشركة جلوباك للاستثمارات.

وقال المهندس محمد إسلام المدير التنفيذي بشركة ابني إن الأخيرة تأسست منذ 10 سنوات ونفذت عدة مشروعات بمدينة نصر ومصر الجديدة ودائمًا تقدم منتجات عقارية بشكل مختلف عما يقدم بالسوق العقارية.

الاهتمام بالصعيد

وأشار إلى أنه مع نشأة المدن مدن الجيل الرابع واقبال الشركات العقارية على الاستثمار فيها وكذلك العملاء توجهت الشركة نحو الاستثمار بالصعيد وما تنتهج الدولة من سياسة نحو الارتقاء بمحافظات الصعيد وبصفة خاصة خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح أن الشركة لديها خطة طموح للتوسع فى انشاء مشروعات سكنية وترفيهية بالصعيد لخدمة أهالي الصعيد وكانت مدينة سوهاج الجديدة هي النواة الأولى لسلسله من المشروعات ستقوم بها فى مختلف محافظات الصعيد كقنا وأسيوط وغيرها بفكر واستراتيجية مدن الجيل الرابع، عبر إنشاء كمبوند سكنى متكامل الخدمات يخدم أهالي الصعيد مع التركيز على الشق التجاري والترفيهي.

تفاصيل المشروع

وأشار “إسلام” إلى أن حجم استثمارات ابني بلغ 10 مليارات جنيه بمشروعيها بسوهاج الجديدة، موضحا أن المدينة الترفيهية التي تم توقيع بروتوكول التعاون بشأنها تبلغ استثماراتها مليار جنيه، وتقام على مساحة 5 افدنة بمشروع “أزاليا” المقام على مساحة 36 فدان بسوهاج الجديدة

ويشمل مجموعة من الفيلات بمساحات تتراوح بين 300 متر وحتى الف متر ويتم طرحه على أربعة مراحل وتم بيع المرحلة الأولى بالكامل بإجمالي 50 فيلا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 10% من الإنشاءات.

وأكد إسلام أن الشركة كانت حريصة على البدء من حيث انتهى الآخرين مع مراعاة عدم تكرار افكار الألعاب كما هو موجود بالفعل في معظم الأماكن الترفيهية بمحافظات الصعيد التي تعتبر تكرار لأفكار قديمة وبالية تم انشاءها في محافظة القاهرة منذ سنوات طويلة ثم تم نقلها إلى الصعيد.

استثمارات متنوعة

وقال جلال زايد الرئيس التنفيذي بشركة “جلوباك للاستثمارات الترفيهية” انها أسست مدن ترفيهية في مختلف المحافظات بينما تخوض تجربة تنفيذ مدينة ترفيهية لخدمة أهالي الصعيد للمرة الأولى مما جعلها تبحث عن تقديم منتج فريد من نوعه يناسب المجتمع الصعيدي بصفة عامة وأهالي محافظة سوهاج بصفة خاصة حيث تم اختيار العديد من الألعاب الترفيهية بعناية شديدة