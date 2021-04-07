«ابنى للتطوير» العقارى تنوى شراء 36 فدانا بمدينة سوهاج الجديدة

تتجه شركات تطوير عقارى لزيادة محفظة مشروعاتها فى مدينة سوهاج الجديدة، وعلى رأسها «ابنى للتطوير العقارى»، والتى تنوى شراء 36 فدانا بالمدينة، بخلاف «الرائد» والتى تسعى للحصول على مساحات أخرى.

قالت مصادر مقربة من الملف، إن شركة ابنى للتطوير العقارى تنوى شراء 36 فدانا فى مدينة سوهاج الجديدة، لتواصل التوسع فى مشروعاتها العقارية بالصعيد.

وأوضحت المصادر، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت خلال الشهر الجارى على طرح قطعة أرض فى سوهاج الجديدة بمساحة 36 فدانا وبسعر 1425 جنيه للمتر، على أن يستحوذ النشاط العمرانى على %90 من الأرض والباقى للأنشطة الخدمية، ومن المتوقع أن تتقدم «ابنى» للمنافسة على تلك الأرض.

يشار إلى أن «ابنى العقارية» اشترت منذ عدة أشهر 20 فدانا بمدخل مدينة سوهاج لاطلاق مشروع «جرينى أفنيو»، والذى يضم 31 عمارة سكنية و20 فيلا بنسبة بنائية لا تتجاوز %22 وتعاقدت الشركة مع مكتب «محرم باخوم» لتقديم أعمال الاستشارات.

ونوهت المصادر بأن «ابنى العقارية» تتبنى خطة توسعية فى مدن الصعيد، وبدأت الأعمال الإنشائية فى مشروعها الأول بسوهاج الجديدة، وترغب فى تكرار التجربة فى نفس المدينة فى ظل تزايد الإقبال على الوحدات السكنية.

وتأسست «إبنى» العقارية عام 2011، ونفذت 17 مشروعا سكنياً بمدينة نصر ومصر الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه، ويتولى المهندس فتح الله فوزى، مهام مستشار التطوير العقارى لها.

وفى سياق متصل، أكدت المصادر أن مدينة سوهاج الجديدة باتت تلقى اهتماماً لافتاً من شركات التطوير العقارى ومنها شركة الرائد للاستثمار العقارى والتى حصلت فى السابق على قطعة أرض بمساحة 20 فدانا لإنشاء مشروع سكنى متكامل، وتتجه فى الفترة الحالية للحصول على أرض جديدة بنفس المدينة لتعزيز محفظة الأراضى وإطلاق نوعيات جديدة من المشروعات السكنية.

وتعتبر مدينة سوهاج الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 29516 فدانا، ويتضمن المخطط العام للمدينة، الكتلة القديمة بمساحة 2240 فدانا، والتوسعات الشمالية الشرقية بمساحة 1520 فدانا، والتوسعات الجنوبية 9900 فدان، وتستهدف المدينة الوصول بعدد السكان إلى 790 ألف نسمة بحلول عام 2050.

ولفتت المصادر إلى أن سوهاج الجديدة ستشهد تخصيص نحو 400 فدان لإنشاء وحدات سكنية متنوعة ما بين الإسكان الفاخر والاجتماعى وذلك فى التوسعات الأخيرة للمدينة.

ويوضح موقع هيئة المجتمعات العمرانية أن قيمة استثمارات مدينة سوهاج الجديدة تبلغ حاليا 4.1 مليار جنيه، منها 2.5 مليار لقطاع المرافق، و1.1 لقطاع الإسكان، و32.5 مليون لقطاع الزراعة، و430.9 مليون لقطاع الخدمات.