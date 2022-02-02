«ابنى» العقارية تحقق ايرادات تفوق مليار جنيه

قال الدكتور عبدالله كامل الرئيس التنفيذى لشركة «ابنى» للتطوير العقارى، وعضو غرفة التجارة الأمريكية، إن شركته حققت مبيعات تجاوزت مليار جنيه خلال العام الماضى، معتمدة فى ذلك على مشروعاتها المتنوعة ما بين «كمبوند جرينى افينيو» و«مول ويست» و«إى» بسوهاج الجديدة بجانب مول «نيو واى» بالقاهرة الجديدة و مشروع جسر السويس.

وأوضح أن نسب التنفيذ فى المشروعات المختلفة فى القاهرة وصلت إلى%95 وهناك تركيز على الالتزام بأعلى معايير الجودة و الأمان العالمية .

كامل: نواصل التوسع و 700 مليون استثمارات خلال العام الجارى

وتابع: “فى الفترة الأخيرة تم ضخ استثمارات للشركة بقيمة 700 مليون جنيه بحزمة مشروعات تتوافق مع ما تنتهجه الدولة من سياسة لأعمال التطوير والتنمية المستدامة للبلاد بصفة عامة و بصعيد مصر بصفة خاصة، مع الإشارة لسعى “ابنى” للتميز فى المنتج العقارى المقدم فى مدن الصعيد والتركيز على معايير الجمال والجودة.

و أوضح “كامل” أن شركته دائما ما تحرص على رصد العلاقة بين المجتمع والبيئة السكنية باعتبارها المحتوى الرئيسى لاحتياجات الأسرة، والعمل الجاد لتحقيق تلك المعادلة فى المشروعات المختلفة ما بين السكنية والتجارية، بجانب إنشاء مشروعات سكنية عصرية تناسب القدرة الشرائية للعملاء و تمتاز بمرونة التصميم .

و أكد أن شركته قامت بتوفير منتج سكنى يلائم الخصائص الجغرافية والاجتماعية فى مدن الصعيد، كما عملت على تنوع وحداتها المطروحة فى المشروعات ما بين سكنية مثل الفيلات الفاخرة والتاون هاوس، محاطة بحدائق خضراء ومسطحات مائية.

ورأى أن ما تشهده البلاد من تنمية و استقرار سياسى ساهم فى خلق مناخ استثمارى شجع رءوس الأموال الوطنية و الأجنبية على إقامة استثمارات أمنة.

يشار إلى أن «ابنى العقارية» اشترت منذ عدة أشهر 20 فدانا بمدخل مدينة سوهاج لإطلاق مشروع «جرينى أفنيو»، والذى يضم 31 عمارة سكنية و20 فيلا بنسبة بنائية لا تتجاوز %22 وتعاقدت الشركة مع مكتب «محرم باخوم» لتقديم أعمال الاستشارات، وتلى ذلك الحصول على أرض أخرى لمواصلة التوسعات عبر شراء مساحة 36 فدانا نشاط عمرانى متكامل، ليكون المشروع الثانى للشركة فى المدينة.

وتأسست «ابنى» العقارية عام 2011، ونفذت 17 مشروعا سكنياً بمدينة نصر ومصر الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه، ويتولى المهندس فتح الله فوزى، مهام مستشار التطوير العقارى لها.

وكانت «ابنى» أعلنت منذ فترة سعيها لاستثمار 4 مليارات جنيه فى مشروعات عمرانية متكاملة بمدن الصعيد، حيث تجرى حالياً دراسة عدة مشروعات وفرص استثمارية فى مدن الصعيد الجديدة.

وأوضح أن الدراسات البحثية مع أكبر المكاتب والشركات المتخصصة فى دراسات السوق، كشفت عن حجم طلب كبير على الأراضى الاستثمارية فى الصعيد ومنها مدينة سوهاج الجديدة وبعكس ما يعتقده البعض بأن مدن الصعيد غير جاذبة للاستثمار، وهو ما يتضح من توجه كبار شركات التطوير العقارى فى القاهرة والوجه البحرى لتدشين مشروعات فى مدن الصعيد الجديدة والتى تعتبر سوقا بكرا يحتاج للمزيد من الخدمات وأنماط الإسكان المختلفة بجانب المشروعات الخدمية والترفيهية والتى تعد شركة «ابنى» للتطوير لها السبق فى تنفيذه هناك.