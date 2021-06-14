«ابنى» العقارية تحسم المنافسة مع «حراء» وتقتنص 36 فداناً بسوهاج الجديدة

اقتنصت شركة «ابنى» للتطوير العقارى قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة مساحتها 36 فدانًا فى أعقاب منافسة ثنائية مع «حراء» العقارية، انتهت لصالح الأولى، بعدما عرضت سداد أعلى دفعة مقدم للأرض بنسبة %35.

قالت مصادر مطلعة إن شركة «ابنى» تتبنى سياسة توسعية لإنشاء مشروعات سكنية متكاملة فى الصعيد، وبالفعل تقدمت للمناقصة التى طرحتها هيئة المجتعات العمرانية الجديدة لبيع قطعة أرض بمساحة 36 فدانًا بمدينة سوهاج الجديدة، بسعر 1425 جنيهًا للمتر، وبنهاية الشهر الماضى تقدمت شركتا «ابنى»، و«حراء» بطلبات رسمية للشراء، وانتهت المنافسة لعقد جلسة مفاضلة بين العرضين حسمتها «ابنى» فى النهاية.

ووفقًا للمعلن من هيئة المجتمعات العمرانية فإن سعر الأرض يبلغ 215 مليون جنيه.

وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن «ابنى» العقارية اشترت منذ عدة أشهر قطعة أرض مساحتها 20 فدانًا بمدخل مدينة سوهاج الجديدة لإطلاق مشروع «جرينى أفنيو»، الذى يضم 31 عمارة سكنية و20 فيلا بنسبة بنائية لا تتجاوز %22 وتعاقدت مع مكتب «محرم باخوم» لتقديم أعمال الاستشارات.

وتأسست «ابنى» العقارية عام 2011، ونفذت 17 مشروعًا سكنيًا بمدينة نصر ومصر الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه، ويتولى المهندس فتح الله فوزى مهام مستشار التطوير للشركة.

وفى سياق متصل، أكدت المصادر أن سوهاج الجديدة باتت تلقى اهتمامًا لافتًا من شركات التطوير العقارى للحصول على أراضٍ فى المدينة، حيث تقدمت شركة السلام للاستثمار العقارى مؤخراً بطلب للحصول على أرض بمساحة 14 ألف متر، بسعر 3745 جنيهًا للمتر لإنشاء مول تجارى.

وأوضحت المصادر أن شركة «النقيب» للخدمات التعليمية اقتربت من الحصول على القرار الوزارى لإنشاء جامعة خاصة فى المدينة على مساحة 17 فدانًا، وهو ما يعكس الاهتمام بتطوير الخدمات فى المدينة، فى ظل ارتفاع الكثافة السكانية.

ولفتت المصادر إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على طرح قطعتى أرض للبيع بنظام التخصيص الفورى المباشر بداخل سوهاج الجديدة خلال الشهر الحالى، الأولى بمساحة 7.5 فدان مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل، وبسعر 1520 جنيهًا للمتر، والأخيرة لإنشاء مستشفى على مساحة 3220 مترًا، بسعر 2475 جنيهًا للمتر.

وقالت المصادر إن جهاز مدينة سوهاج الجديدة يستهدف تنفيذ أعمال بنية تحتية واستثمارات بقيمة 800 مليون جنيه فى العام المالى المقبل.

وتعتبر مدينة سوهاج الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 29516 فدانًا، ويتضمن المخطط العام لها، الكتلة القديمة بمساحة 2240 فدانًا، والتوسعات الشمالية الشرقية 1520 فدانًا، والتوسعات الجنوبية 9900 فدان، وتستهدف المدينة الوصول بعدد السكان إلى 790 ألف نسمة بحلول عام 2050.

ويوضح موقع هيئة المجتمعات العمرانية أن قيمة استثمارات مدينة سوهاج الجديدة تبلغ حاليًا 4.1 مليار جنيه، منها 2.5 مليار لقطاع المرافق، و1.1 مليار لقطاع الإسكان، و32.5 مليون للزراعة، و430.9 مليون للخدمات.

مصادر: «النقيب» التعليمية تقترب من الحصول على القرار الوزارى لإنشاء جامعة خاصة