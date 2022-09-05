ابنة ياسمين صبري حقيقة أم شائعة

تداول كثير من الأشخاص الساعات الأخيرة صورة للنجمة ياسمين صبري ومعها طفلة صغيرة السن وزعمت تعليقات الأشخاص أنها ابنة ياسمين صبري .

لكن سرعان ما نفت ياسمين صبري هذا الأمر في بيان لها قائلة إن الفتاة التي معها في الصورة هي الممثلة الشابة حلا هاني التي شاركتها في مسلسل فرصة ثانية في موسم رمضان 2020 .

وقامت بتقديم شخصية ابنة الفنانة هبة مجدي في المسلسل ، وجاء ترشيحها للدور من مخرج المسلسل مرقص عادل وهي شقيقة الفنان الشاب تيم الله الذي قدم شخصية نجل النجم كريم عبد العزيز في مسلسل الزئبق منذ سنوات أيضا .