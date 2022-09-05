ابنة رؤوف غبور تكشف تطورات حالته الصحية وتؤكد: كتب مذكراته ونحاول قضاء أجمل أيام معه

تحدثت دينا غبور ابنة رجل الأعمال رؤوف غبور تفاصيل وتطورات حالته الصحية بعد إصابته بوعكة في الفترة الأخيرة، كاشفة عن أنه كتب مذكراته وأنهم يقضون معه أجمل أيام معه.
جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”
وقالت دينا رؤوف غبور إنه منذ عام ونصف علمنا أنه مصاب بسرطان البنكرياس وحينها كان الطبيب وقتها واثق من شفائه لكنه لم يستجب للعلاج الكيماوي وقتها وتلقى علاج عبر آلية أخرى وااستجاب وكان يسافر لإجراء فحوصات فقط.
وأضافت: “فوجئنا في مارس الماضي بانتشار السرطان وتفشيه وأخبرنا الأطباء أن أمامه أشهر ونحن الآن فقط نحاول أن نقضي أجمل ايام في هذه الشهور”.
وتابعت: “لم يشتك أي مرة ولم يقل يوماً أنه تعبان أو مريض حتى وقت تلقيه للعلاج الكيماوي لم يشتك يوماً وطوال الوقت لديه طاقة إيجابية حتى آخر عملية بسيطة أجراها اليوم كان خارج من غرفة العمليات سعيد فهو رجل شجاع جداً”.
وكشفت أن “مذكرات رؤوف غبور كتبت لأنه يملك حضور وطريقة جيدة في الكتابة والإلقاء فنصحه مقربون حينها بكتابة تلك المذكرات لكنه لم يكن ياخذ الأمر على محمل الجد”.
وأضافت: “في رحلة من رحلات العلاج في نيويورك وكان برفقة ابنه كمال ورجل الأعمال صلاح دياب وظل على مدار 12 ساعة يحكي على تجاربة وخبراته في الحياه فنصحه دياب بكتابة تلك المذكرات وأنا وإخوتي شجعناه أنا وكمال ونادر وأخبرناه أننا نحتاج معرفة تلك القصص خاصة رحلته بين الصعود والهبوط”.
وتابعت: “أقنعناه أن يكتب ويلقي دون أن تكون للنشر وإنما هي لأولاده مما منحها مصداقية أكبر كونها مكتوبة لأبنائه”.
وأضافت: “بعدما فرغ من كتبته لها وبذل فيها مجهوداً كبيراً أخبرنا دون تدخل منا أنه سيقوم بنشرها”.
وأوضحت أنه “بعدما قام بنشر تلك المذكرات لاقت صدى كبيراً لم نكن نتوقعه كأسرة وهو فرح وسعد بها كثيراً “.