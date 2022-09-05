ابنة رؤوف غبور تكشف تطورات حالته الصحية وتؤكد: كتب مذكراته ونحاول قضاء أجمل أيام معه

تحدثت دينا غبور ابنة رجل الأعمال رؤوف غبور تفاصيل وتطورات حالته الصحية بعد إصابته بوعكة في الفترة الأخيرة، كاشفة عن أنه كتب مذكراته وأنهم يقضون معه أجمل أيام معه.

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”

وقالت دينا رؤوف غبور إنه منذ عام ونصف علمنا أنه مصاب بسرطان البنكرياس وحينها كان الطبيب وقتها واثق من شفائه لكنه لم يستجب للعلاج الكيماوي وقتها وتلقى علاج عبر آلية أخرى وااستجاب وكان يسافر لإجراء فحوصات فقط.

وأضافت: “فوجئنا في مارس الماضي بانتشار السرطان وتفشيه وأخبرنا الأطباء أن أمامه أشهر ونحن الآن فقط نحاول أن نقضي أجمل ايام في هذه الشهور”.



وتابعت: “لم يشتك أي مرة ولم يقل يوماً أنه تعبان أو مريض حتى وقت تلقيه للعلاج الكيماوي لم يشتك يوماً وطوال الوقت لديه طاقة إيجابية حتى آخر عملية بسيطة أجراها اليوم كان خارج من غرفة العمليات سعيد فهو رجل شجاع جداً”.

وكشفت أن “مذكرات رؤوف غبور كتبت لأنه يملك حضور وطريقة جيدة في الكتابة والإلقاء فنصحه مقربون حينها بكتابة تلك المذكرات لكنه لم يكن ياخذ الأمر على محمل الجد”.

وأضافت: “في رحلة من رحلات العلاج في نيويورك وكان برفقة ابنه كمال ورجل الأعمال صلاح دياب وظل على مدار 12 ساعة يحكي على تجاربة وخبراته في الحياه فنصحه دياب بكتابة تلك المذكرات وأنا وإخوتي شجعناه أنا وكمال ونادر وأخبرناه أننا نحتاج معرفة تلك القصص خاصة رحلته بين الصعود والهبوط”.

وتابعت: “أقنعناه أن يكتب ويلقي دون أن تكون للنشر وإنما هي لأولاده مما منحها مصداقية أكبر كونها مكتوبة لأبنائه”.

وأضافت: “بعدما فرغ من كتبته لها وبذل فيها مجهوداً كبيراً أخبرنا دون تدخل منا أنه سيقوم بنشرها”.

وأوضحت أنه “بعدما قام بنشر تلك المذكرات لاقت صدى كبيراً لم نكن نتوقعه كأسرة وهو فرح وسعد بها كثيراً “.