«ابدأ حلمك أون لاين».. وزارة الثقافة تطلق منصة رقمية لتعلم التمثيل

ابدأ حلمك أون لاين ورشة مجانية أون لاين تطلق عبر قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب، ويحاضر بالورشة أربعة مسرحيين في تخصصات مختلفة

«ابدأ حلمك أون لاين » هى الفكرة الجديدة التي أعلنتها وزارة الثقافة، وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزير الثقافة، عن إطلاق المنصة الرقمية للورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل « ابدأ حلمك اون لاين».

ينفذ الورشة البيت الفنى للمسرح برئاسة إسماعيل مختار، ممثلا فى فرقة مسرح الشباب بإدارة المخرج عادل حسان فى اطار المبادرة الالكترونية المجانية «خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك».

سيدخل الراغب في تعلم التمثيل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب؛ وسيتم يوميا بث مجموعة من المحاضرات المصورة مدتها 15 دقيقة، تتناول الوان فن المسرح بشكل اكاديمى.

كما ستبث أيضا عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعى بشبكة الانترنت.

عبد الدايم : اعتماد التدريب عن بُعد للمساهمة فى تحقيق طموحات شباب الموهوبين

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إن ورشة «ابدأ حلمك» لإعداد الممثل الشامل أحد المشروعات الطموحة التى تنفذها وزارة الثقافة لاكتشاف الواعدين والنابغين ورعايتهم.

وأشارت أنه تماشيا مع الظرف الاستثنائى الذى تمر مصر تم اعتماد التدريب عن بعد من خلال شبكة الانترنت للمساهمة فى تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين .

وأكدت عبد الدايم أن العمل على تطوير مبادرة « الثقافة بين ايديك » هدفها جذب الجمهور من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية. إسماعيل مختار ، رئيس البيت الفني للمسرح

إسماعيل مختار : «ابدأ حلمك» خرجت 3 دفعات ناجحة

أوضح إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أن النجاح الكبير الذي حققته ورشة مسرح الشباب «ابدأ حلمك» خلال العاميين الأخيرين وتمثلت فى تخريج 3 دفعات قدمت للمشهد المسرحي عدد كبير من المواهب المتميزة في التمثيل.

وأضاف مختار أن هذا كان الدافع لإطلاق منصة إلكترونية للمشروع تقدم محاضرات تدريبية اون لاين عبر اليوتيوب و الصفحات الرسمية للبيت الفني للمسرح ومسرح الشباب.

وأشار مختارإلى أنه جار العمل حاليا على وضع اللمسات النهائية لإطلاق المشروع خلال الأسبوع المقبل بعد إتمام تصوير المحاضرات بأحدث التقنيات. عادل حسان ، مدير مسرح الشباب

عادل حسان : «ابدأ حلمك» أون لاين تحت إشراف الدكتور علاء عبد العزيز

أشار المخرج عادل حسان، مدير مسرح الشباب أن مشروع « إبدأ حلمك اون لاين » جاء بعد مبادرة تقدم بها الفنان كريم عرفة للفرقة في توقيت متزامن مع إعداد مسرح الشباب للمشروع ، وتم عقد عدة جلسات عمل لاعداد البرنامج التدريبي للورشة بإشراف الكاتب الدكتور علاء عبد العزيز وأعتمدته وزير الثقافة ووجهت بسرعة تنفيذه .

«ابدأ حلمك أون لاين» يحاضر بها أربعة متخصصين

«ابدأ حلمك اون لاين » يعد نسخة الكترونية من مشروع تدريب الممثل بمسرح الشباب بهدف استمراره عبر وسائط تكنولوجية حديثة، و يعمل من خلال عدة مراحل تقوم علي التفاعل المباشر مع هواة التمثيل كخدمة مجانية متاحة للمهتمين عبر الإنترنت.

تضم الورشة مجموعة من المحاضرات تتناول مختلف ألوان الفنون المسرحية منها فن التمثيل ويقدمها الدكتور علاء قوقة ، الدراما يقدمها الدكتور علاء عبد العزيز، الأداء الصوتي والغناء المسرحي يقدمها الفنان كريم عرفة ، الإلقاء المسرحي يقدمها الفنان خالد عبد السلام .