ابتهالات صوفية سورية على المكشوف بالأوبرا

تقدم فرقة الأخوة أبو شعر للانشاد الصوفى السورية، حفلًا ضمن ليالى الأوبرا الرمضانية، فى الثامنة مساء الجمعة، على المسرح المكشوف.

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية التي تعتمد على مقامات الموسيقى العربية، منها: “حث الراكب، أهلًا وسهلًا بالنبي، الحبيب عرفتوا، الحمد لله والشكر لله، الحجرة، البردة، القلب يعشق كل جميل، إلى أسيادي ردوني، ألفين صلاة على زعيم الوجود، ألا بالله نظرة، ما لنا مولى سوى الله”.

يذكر أن فرقة “الأخوة أبو شعر” أو فرقة “الصحابي أبو أيوب الأنصاري” تأسست عام 1983 في سوريا، بهدف تقديم الانشاد الدينى الاسلامى وتتكون من 6 أشقاء ينتمون لعائلة “أبوشعر”، والدهم الشيخ موفق أحمد إسماعيل أبوشعر الحسيني الرفاعي الذي كان منشدًا لبعض العلماء الكبار في دمشق وعالما بالأنغام في شبابه.

وقدمت الفرقة العديد من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.