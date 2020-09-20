ابتكار طلابي.. جامعة حلوان تطبق نظام حضور وانصراف بتقنيات «الذكاء الاصطناعي»

من خلال برنامج مثبت علية يستطيع الموظف من إثبات حضورة وانصرافة.

قامت كلية الهندسة حلوان بتجربة تطبيق منظومة لمتابعة حضور وانصراف الموظفين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها لمتابعة انتظام و حضور الطلاب داخل المدرجات بعد بدء الدراسة.

استخدامات الابتكار

ويستخدم المشروع تقنية التعرف علي الوجة بدلاً من استخدام نظام البصمة أو التوقيع اليدوى حرصاً علي سلامة الموظفين والطلاب وتفادياً لحدوث أى انتقال للعدوي.

ويمكن استخدام الهاتف المحمول في هذة التقنية من خلال برنامج مثبت علية يستطيع الموظف من خلالة اثبات حضورة وانصرافة.

ويستطيع البرنامج انتاج مجموعة من التقارير الخاصة بالانتظام وعدد ساعات العمل وتحديد أيام الغياب والحضور بدقة عالية.

بديلا عن الطرق التقليدية

كما يساعد في التعرف علي انتظام الطلاب داخل المحاضرات ونسبة الحضور لكل طالب دون اللجوء الي الطرق التقليدية المتعارف عليها سابقا.

ويتميز النظام بسهولة أستخدامة وتطبيقة على أنظمة IOS و ANDROID، وأثبت النظام كفاءتة من خلال التطبيق علي عينة عشوائية من الموظفين ..

ويأتي تطبيق هذه المنظومة ضمن الأنشطة العلمية للطلاب التي تقوم إدارة رعاية الشباب في الكلية بتطبيقها.

وقد قام بتطبيق النظام كل من الطالبين أحمد وليد محمد و مصطفى أشرف حسين الطلاب بقسم الاتصالات والالكترونيات والحاسبات بأسرة من أجل مصر المركزية .



وتابع إجراء تجربة التطبيق كلا من الأستاذ ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب والأستاذ أحمد سمير مدير عام الكلية.

الانشطة الرياضية في جامعة حلوان

على صعيد متصل، نظمت إدارة النشاط الرياضي قسم الألعاب الرياضية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بطولة خماسيات كرة القدم لكليات الجامعة.

تستمر فعاليات البطولة حتى 20 اكتوبر المقبل، ذلك بالصاله المغطاه بالجامعة والملاعب المفتوحه بجوار المدن الجامعيه ، مع التنبيه على جميع الكليات المشاركه الالتزام بالاجراءات الاحترازيه التي تحافظ على السلامه لجميع اللاعبين والمدربين والاداريين.

وتولي جامعة حلوان اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية وخاصةً الرياضية منها لما لها من فوائد عديدة أهمها الفوائد الصحية واكساب الثقة بالنفس واللياقة البدنية والنشاط الدائم ، وتقوية الجسم وتنمية روح الفريق والحث على المنافسة الشريفة لدى الطلاب واستثمار وقت الفراغ ببعض النشاطات الرياضية المفيدة .