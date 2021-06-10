«ابتكار» تُحدد الموعد النهائى للطرح فى البورصة المصرية بالربع الأخير من 2021

علمت «المال» من مصادر قريبة الصلة بطرح شركة «ابتكار للاستثمارات المالية» أنها حددت الموعد النهائى لطرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية ليكون خلال الربع الأخير من العام الجارى.

مصادر: «هيرمس» بدأت عمليات الترويج بالأسواق الخارجية

وكشفت أن «المجموعة المالية هيرمس» بدأت خطوات مبدئية فى عمليات الترويج لأسهم الشركة فى الأسواق الخارجية.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن نسبة الطرح والحصيلة المستهدفة منهُ محل دراسة خلال الفترة الحالية .

وأشارت إلى أن الشركة انتهت مؤخرًا من عمليات نقل ملكية أسهم بعض الشركات التى كانت تقع تحت مظلتها لشركة «بساطة المالية» التابعة المؤسسة حديثًا .

ولفتت إلى أن «ابتكار» تضم حاليًا تحت مظلتها كلاً من شركتى «مصارى» و«بى» للمدفوعات الإلكترونية و«بساطة المالية» التى تضم تحت مظلتها مجموعة شركات «تمويل القابضة» و«بساطة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وقالت المصادر إن «فودافون مصر» تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ صفقة استحواذها على %20 فى هيكل ملكية كل من «مصارى» و«بى» وذلك عقب انتهاء عمليات الفحص النافى للجهالة .

تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان خلال شهر فبراير الماضى عن توقيع شركتى «فودافون مصر» و«ابتكار» مذكرة تفاهم للاكتتاب فى زيادة رأسمال «مصارى» و«بى» بحصة تبلغ %20 فى كلٍ من الشركتين.

ولم تشهد البورصة المصرية خلال العام الجارى غير طرح واحد لصالح شركة «تعليم لخدمات الإدارة»، فيما قررت كيانات أخرى إرجاء طرحها لحين تحسن أوضاع أسواق المال .

وتأسست شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى عام 2017 كاستثمار مشترك بين شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، و«بى إنفستمنتس» القابضة، و«بى بى إى بارتنرز»؛ بغرض الاستثمار فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.