بورصة وشركات

«ابتكار» تُحدد الموعد النهائى للطرح فى البورصة المصرية بالربع الأخير من 2021

النسبة والحصيلة المستهدفة محل دراسة حالياً
أسماء السيد 10:21 ص, الخميس, 10 يونيو 21 10:21 ص, الخميس, 10 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت «المال» من مصادر قريبة الصلة بطرح شركة «ابتكار للاستثمارات المالية» أنها حددت الموعد النهائى لطرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية ليكون خلال الربع الأخير من العام الجارى.

مصادر: «هيرمس» بدأت عمليات الترويج بالأسواق الخارجية

وكشفت أن «المجموعة المالية هيرمس» بدأت خطوات مبدئية فى عمليات الترويج لأسهم الشركة فى الأسواق الخارجية.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن نسبة الطرح والحصيلة المستهدفة منهُ محل دراسة خلال الفترة الحالية .

وأشارت إلى أن الشركة انتهت مؤخرًا من عمليات نقل ملكية أسهم بعض الشركات التى كانت تقع تحت مظلتها لشركة «بساطة المالية» التابعة المؤسسة حديثًا .

اقرأ أيضا  وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل المسار الهابط

ولفتت إلى أن «ابتكار» تضم حاليًا تحت مظلتها كلاً من شركتى «مصارى» و«بى» للمدفوعات الإلكترونية و«بساطة المالية» التى تضم تحت مظلتها مجموعة شركات «تمويل القابضة» و«بساطة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وقالت المصادر إن «فودافون مصر» تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ صفقة استحواذها على %20 فى هيكل ملكية كل من «مصارى» و«بى» وذلك عقب انتهاء عمليات الفحص النافى للجهالة .

اقرأ أيضا  بعد نجاحها فى جمع 20 مليون دولار لتمويل صفقات.. «أوبونتيا» تعتزم فتح مكتب بمصر

 تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان خلال شهر فبراير الماضى عن توقيع شركتى «فودافون مصر» و«ابتكار» مذكرة تفاهم للاكتتاب فى زيادة رأسمال «مصارى» و«بى» بحصة تبلغ %20 فى كلٍ من الشركتين.

 ولم تشهد البورصة المصرية خلال العام الجارى غير طرح واحد لصالح شركة «تعليم  لخدمات الإدارة»، فيما قررت كيانات أخرى إرجاء طرحها لحين تحسن أوضاع أسواق المال .

وتأسست شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى عام 2017 كاستثمار مشترك بين شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، و«بى إنفستمنتس» القابضة، و«بى بى إى بارتنرز»؛ بغرض الاستثمار فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

«الشرقية للدخان» تبدأ تحركات مكثفة لاستغلال أصول بقيمة 4 مليارات جنيه

المال - خاص 9:15 ص, الخميس, 10 يونيو 21

«مصر المقاصة» تعقد عمومية لاعتماد النظام الأساسى يوم 3 يوليو

أسماء السيد 6:54 ص, الخميس, 10 يونيو 21

تماسك «CIB» و«فورى» ينقذ البورصة من استكمال رحلة الخسائر

أسماء السيد 6:46 ص, الخميس, 10 يونيو 21

وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل المسار الهابط

جهاد سالم 6:41 ص, الخميس, 10 يونيو 21

الأسهم الأمريكية تستقر الأربعاء مع ترقب بيانات التضخم

أيمن عزام 11:22 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

الأسهم الأوروبية تستقر الأربعاء وسط الإحجام عن الرهانات الكبيرة

أيمن عزام 9:50 م, الأربعاء, 9 يونيو 21