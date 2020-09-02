«ابتكار» تؤسس شركة للتمويل الاستهلاكى برأسمال 10 ملايين جنيه

كشف أيمن الدسوقى، الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة «ابتكار» للتمويل الاستثماري، أنها تسير فى إجراءات تأسيس شركة «تمويل» للتمويل الاستهلاكى برأسمال قدره 10 ملايين جنيه –تمثل الحد الأدنى المنصوص عليه فى القانون.

وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أن شركته اقتربت من استصدار الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس الشركة الجديدة التى ستكون تحت مظلة شركة «تمويل القابضة» التابعة لـ «ابتكار».

يُذكر أن «ابتكار» تمتلك بالشراكة مع شركتي «TCV» و«أكواير للاستثمار» نحو%87 من أسهم شركة «تمويل القابضة» التى تضم عدة شركات منها التمويل العقاري، والتأجير التمويلى، و«تحصيل» لخدمات التحصيل والاتصالات، و«أوفرسيز» للوساطة التأمينية.

وأشار «الدسوقى» إلى أن شركته أنهت فى سبتمبر الماضي تأسيس شركة فى نشاط التمويل الاستهلاكى متخصصة فى تقسيط السيارات، مرجحًا إنهاء إجراءات تأسيس الشركة الثانية بنشاط التمويل الاستهلاكى للسلع خلال أسابيع.

وأوضح أن شركته تخطط لبدء مرحلة العروض الترويجية والتسويقية لشركة «تمويل» للتمويل الاستهلاكي، فى الربع الأخير من 2020.

وأشار إلى أن شركته تدرس جدوى الحصول على رخصة لنشاط النانو فاينانس أو التمويل الأصغر، لافتًا إلى أن ذلك النشاط يتطلب موافقات مسبقة من الإدارة والجهات الرقابية.

كانت «المال» كشفت مؤخرا عن تقدم 7 شركات تمويل متناهى الصغر بطلبات إلى الرقابة المالية للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط «التمويل الأصغر» المعروف بـ«النانو فاينانس» عقب إصدارها مؤخرًا لأول ترخيص لإحدى الشركات العاملة فى السوق.

وأعلنت «الرقابة المالية» فى نوفمبر الماضى، السماح لشركات التمويل، بتقديم خدمة التمويل الأصغر، بحد أقصى 3 آلاف جنيه، ويمنح للأفراد بشرط السداد فى فترة لا تتجاوز 90 يوما، فيما ستكون شركات التمويل مطالبة بالاستعلام عن طالب التمويل فى حال تجاوز حجم تمويله 500 جنيه، كما سيتم استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لتقييم الموقف الائتمانى لطالبى التمويل بنظام «آى سكور».

ويتوزع هيكل ملكية «ابتكار» القابضة للاستثمارات بين شركتى «إم إم جروب» بنسبة (%49.9)، و«بى إنفستمنتس» القابضة بنسبة %50.1.