«ابتزاز فتاة» وراء واقعة خطف شابين في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان: “خطف شابين من آخر شارع استاد طنطا”.

وبالفحص تبين حضور 4 من أهلية طالبة بإحدى الكليات لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية، وبرفقتهم طالب “زميلها بذات الكلية”، مصاب بسحاجات وكدمات.

وأفادوا بقيام كريمتهم بإرسال صور شخصية لهاتفه المحمول بإرادتها ، وإبتزازها ماليًا، وعلى إثر ذلك استدرجه لإحدى المناطق بدائرة المركز، وحضر برفقة زميل له بذات الكلية وتعدوا عليه بإحداث إصابته دون زميله، واصطحابه للمركز.

وبمواجهته أقر بذلك وبسؤال الطالبة أيدت ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.