ابتداء من الغد ولمدة 4 أسابيع.. وزارة الري تعقد دورة في إدارة المياه بمشاركة 50 متدربا

تعقد وزارة الري دورة تدريبية تحت عنوان “إدارة المياه السطحية والجوفية وحصاد الأمطار” ابتداء من الغد الرابع من يوليو 2023 لمدة 4 أسابيع، بمشاركة 50 متدربًا من وزارت الري والبيئة والكهرباء والزراعة، كما تنعقد دورة تدريبية تحت عنوان “إدارة المياه المشتركة” خلال شهر سبتمبر المقبل، لمدة 3 أسابيع لـ15 متدربًا مصريًا و20 إفريقيًا.

وكان الدكتور هاني سويلم؛ وزير الموارد المائية والري، قد تلقى تقريرًا من رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري؛ المهندس طارق السيد، لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمى، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخيPAN AFRICAN، والموقف التنفيذى لمشروع “برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري”.

ويجرى حاليًا تحت مظلة المشروع تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان “إدارة المياه بالمناطق الحضرية”، والتي بدأت منذ الثاني من مايو 2023 ولمدة 15 إسبوع، بالتعاون مع جامعة تورينو، وبمشاركة 78 متدربًا من 9 دول إفريقية، كما تنفذ دورة تدريبية أخرى تحت عنوان “تقييم المخاطر البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة” والتي بدأت منذ الرابع من يونيو 2023 ولمدة 5 أسابيع، بمشاركة 40 متدربًا من وزارات الري والبيئة والكهرباء والزراعة.

ويجدر بالذكر، أن مركز التدريب الاقليمي للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة، حيث يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية بخطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة، حيث يدرب حوالي 6 آلاف متدرب مصرى و200 من العرب والأفارقة سنويًا، كما يوفر دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية “مودل”، ويتمتع بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم 187 غرفة و10 أجنحة فندقية، وحمام سباحة، وملعبين وصالة ألعاب رياضية.