تأميـــن

الرقابة المالية: ارتفاع التعويضات المسددة بشركات التأمين التجارى والتكافلى خلال أبريل

شركات التكافل تسدد 172.8 مليون جنيه تعويضات فى أبريل
الشاذلي جمعة 2:49 م, الأحد, 20 يونيو 21 2:49 م, الأحد, 20 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت التعويضات التى سددتها شركات التأمين التجارى خلال شهر أبريل الماضى، بنسبة 37.7%  لتبلغ 1.4 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضى مقابل 983.9 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، وكشف تقرير شهر أبريل عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التعويضات المسددة عن شركات التأمين التكافلى خلال شهر أبريل الماضى، بنسبة 35.3% عن نفس الفترة من العام الماضى.

اقرأ أيضا  انخفاض حاد فى أقساط التأمين التكافلى وارتفاع كبير بالتجارى خلال أبريل الماضى

شركات التكافل تسدد 172.8 مليون جنيه تعويضات فى أبريل

وبلغ حجم التعويضات التى سددت شركات التأمين التكافلى خلال شهر أبريل الماضى 172.8 مليون جنيه مقارنة بـ 122.7 مليون جنيه خلال نفس الشهر من الماضى .

على الجانب الآخر أوضح تقرير أبريل عن ارتفاع قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين التكافلى خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى 2021 من شهر يناير  وحتى شهر أبريل الماضى بنسبة 35.9%، لتبلغ 749.5 مليون جنيه مقابل 551.4 مليون جنيه.

اقرأ أيضا  ارتفاع الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات وانخفاضها في «الحياة» خلال أول أربعة أشهر من العام

6.8 مليار جنيه التعويضات المسددة من شركات التأمين التجارى

وسددت شركات التأمين التجارى 6.85 مليار جنيه تعويضات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى 2021 من شهر يناير وحتى شهر أبريل الماضى، مقابل 5.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 22.7% عن نفس الفترة من العام الماضى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

انخفاض حاد فى أقساط التأمين التكافلى وارتفاع كبير بالتجارى خلال أبريل الماضى

الشاذلي جمعة 2:11 م, الأحد, 20 يونيو 21

ارتفاع تعويضات شركات تأمينات الحياة بنسبة 66% خلال أبريل

الشاذلي جمعة 12:44 م, الأحد, 20 يونيو 21

ارتفاع الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات وانخفاضها في «الحياة» خلال أول أربعة أشهر من العام

الشاذلي جمعة 12:14 م, الأحد, 20 يونيو 21

«رويال» للتأمين تستهدف مليار جنيه أقساطا بنهاية العام المالى المقبل

مروة عبد النبي 8:03 ص, الأحد, 20 يونيو 21

علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين : 6 ملايين وثيقة تأمين متناهى صغر فى مصر و%120 نسبة نمو الأقساط خلال خمس سنوات

ماهر أبو الفضل 6:16 ص, الأحد, 20 يونيو 21

هانوفر ري: نتيجة الاكتتاب في إعادة التأمين على الممتلكات أعلى من مستوى العام الماضي

الشاذلي جمعة 1:23 م, السبت, 19 يونيو 21