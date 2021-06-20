الرقابة المالية: ارتفاع التعويضات المسددة بشركات التأمين التجارى والتكافلى خلال أبريل

ارتفعت التعويضات التى سددتها شركات التأمين التجارى خلال شهر أبريل الماضى، بنسبة 37.7% لتبلغ 1.4 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضى مقابل 983.9 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، وكشف تقرير شهر أبريل عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التعويضات المسددة عن شركات التأمين التكافلى خلال شهر أبريل الماضى، بنسبة 35.3% عن نفس الفترة من العام الماضى.

شركات التكافل تسدد 172.8 مليون جنيه تعويضات فى أبريل

وبلغ حجم التعويضات التى سددت شركات التأمين التكافلى خلال شهر أبريل الماضى 172.8 مليون جنيه مقارنة بـ 122.7 مليون جنيه خلال نفس الشهر من الماضى .

على الجانب الآخر أوضح تقرير أبريل عن ارتفاع قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين التكافلى خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى 2021 من شهر يناير وحتى شهر أبريل الماضى بنسبة 35.9%، لتبلغ 749.5 مليون جنيه مقابل 551.4 مليون جنيه.

6.8 مليار جنيه التعويضات المسددة من شركات التأمين التجارى

وسددت شركات التأمين التجارى 6.85 مليار جنيه تعويضات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى 2021 من شهر يناير وحتى شهر أبريل الماضى، مقابل 5.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 22.7% عن نفس الفترة من العام الماضى.