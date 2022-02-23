ائتلاف يستحوذ على حصة 49% في ملكية شركة أرامكو لإمداد الغاز

وأعلنت شركة أرامكو، اليوم الأربعاء، عن إتمام صفقة الاستئجار، وإعادة التأجير التي سبق الإعلان عنها في ديسمبر الماضي

استحوذ ائتلاف مستثمرين، بقيادة بلاك روك للأصول الثابتة (“بلاك روك”) وشركة حصانة الاستثمارية (“حصانة”) على حصة في شركة أرامكو لإمداد الغاز، وأعلنت شركة أرامكو، اليوم الأربعاء، عن إتمام صفقة الاستئجار، وإعادة التأجير التي سبق الإعلان عنها في ديسمبر الماضي.

واستحوذ الائتلاف على حصة 49% في ملكية شركة أرامكو لإمداد الغاز، التابعة لأرامكو السعودية، مقابل 15.5 مليار دولار، وقد نجح الائتلاف في جذب شريحة رائدة من المؤسسات المستثمرة، بالإضافة إلى شركات أخرى تضم، كيبل للبنية التحتية، صندوق طريق الحرير، وتشاينا ميرتشانتس كابيتال.

حصة في أرامكو لإمداد الغاز

ويمثل هذا الاستثمار طويل الأجل من جانب الائتلاف تطورًا جديدًا في إطار برنامج تطوير محفظة أعمال أرامكو السعودية.

وبموجب هذه الصفقة، التي أُعلن عنها للمرة الأولى في ديسمبر 2021، دخلت شركة أرامكو لإمداد الغاز وأرامكو السعودية في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو السعودية مدتها 20 عامًا.

وفي المقابل، ستحصل شركة أرامكو لإمداد الغاز بدورها على تعريفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة، على أن تكون تلك التعريفة مرتبطة بحد أدنى لتدفقات الغاز.

وستمتلك أرامكو السعودية حصة أغلبية نسبتها 51% في شركة أرامكو لإمداد الغاز، وستظل أرامكو محتفظة بكامل ملكية شبكة خطوط أنابيب الغاز مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، علمًا بأن الصفقة لن تفرض أي قيود على كميات إنتاج أرامكو السعودية.

ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة في أعقاب إتمام صفقة استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية في يونيو الماضي بقيمة 12.4 مليار دولار.

وتزامنًا مع إتمام هذه الصفقة، وقعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع شركة بلاك روك لاستعراض فرص التعاون المشترك في مشاريع مستقبلية تتعلق بالتحوّل في قطاع الطاقة ومجالات البنية التحتية منخفضة الكربون.