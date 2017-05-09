ائتلاف عالمى لوضع محتوى برنامج التمكين المالي للأطفال

محمد فتحى



تشارك مؤسستى متلايف الخيرية وسيسمى ووركشوب التعليمية غير الهادفة للربح والمقدمة لبرنامج “سيسمى سترييت”، معا لبناء ائتلاف من الاستشاريين والإخصائيين على المستوى المحلى والعالمى لوضع المحتوى المعرفى والتنموى لبرنامج التمكين المالى للعائلات وأطفالهم .



ويستهدف برنامج التمكين المالى ثلاثة عناصر أساسية، الاول وجود توجه إيجابى يشمل الثقة والتطلعات، والثانى كيفية القيام بذلك من خلال معرفة السلوكيات المتعلقة بالتنظيم الذاتى والوظائف التنفيذية التى يمكن أن تساعد على التخطيط وتحقيق الأهداف.



أما العنصر الثالث فهو تحديد المعلومات المطلوب معرفتها للقيام بذلك، وامتلاك المعرفة والمعلومات اللازمة لتحقيق التمكين المالى وتحقيق الأهداف الشخصية.



وتم إعداد الاستشارات والأبحاث من قبل الخبراء المحليين والدوليين لوضع المواد التعليمية والمحتوى الإعلامى بما فى ذلك الرسوم المتحركة الجديدة والالعاب الرقمية والقصص المصورة للمواقف والإانى، وكتيب الانشطة ودليل المربين والذى يقدم شخصيات عالم سمسم.



وسوف يتم تقديم المواد والمحتويات من خلال وسائل الإعلام الرقمية والمسموعة والبرامج المجتمعية والمنتديات والمؤتمرات.



وقد أعلنت مؤسسة متلايف الخيرية فى نوفمبر 2013 التزامها بدعم سيسمى ووركشوب لمدة خمس سنوات بمبلغ 20 مليون دولار لتنفيذ برنامج التمكين المالى للعائلات وأطفالهم فى مختلف أنحاء العالم.



