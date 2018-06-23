ائتلاف دعم مصر ينفي استقالة رئيسه محمد السويدي

أ ش أنفى ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية بالبرلمان ما تردد عن استقالة المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف وتفويضه النائب طاهر أبو زيد بإدارة شئون الائتلاف.وشدد ائتلاف دعم مصر على أن المهندس محمد السويدي يباشر عمله كرئيس للائتلاف ويتابع على مدار الساعة جميع أنشطتهوأوضح أن ما حدث هو قيام رئيس الائتل

أ ش أ

نفى ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية بالبرلمان ما تردد عن استقالة المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف وتفويضه النائب طاهر أبو زيد بإدارة شئون الائتلاف.

وشدد ائتلاف دعم مصر على أن المهندس محمد السويدي يباشر عمله كرئيس للائتلاف ويتابع على مدار الساعة جميع أنشطته

وأوضح أن ما حدث هو قيام رئيس الائتلاف وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للبرلمان بإبلاغ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حال سفره على أن يقوم النائب الأول بإدارة شئون الائتلاف لحين عودته من الخارج، الأمر الذي استغله البعض فرصة لترويج الشائعات للتقليل من الجهود التي يبذلها ائتلاف دعم مصر في خدمة الوطن.

وأهاب ائتلاف دعم مصر بوسائل الإعلام عدم الانسياق وراء من يروجون الشائعات ويهدفون للتشويش على الجهود الوطنية المخلصة

وأشار إلى أنه ما يقوم به ائتلاف دعم مصر من تواصل مع الحكومة من خلال النادي السياسي الذي يستأنف نشاطه بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مساء بعد غد الاثنين بمقر الائتلاف بالتجمع الخامس، وهو اللقاء الرابع للوزراء داخل النادي السياسي لائتلاف دعم مصر.

وشدد الائتلاف على أنه مستمر في أداء رسالته ومشاركته التنموية كائتلاف للأغلبية في استكمال مسيرة بناء الوطن خلف القيادة السياسية الحكيمة دون الالتفات إلى من يحاولون تعطيل هذه المسيرة.